Am Mittwoch tauchte der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) bereits kurzzeitig unter die 12.200er Marke ab, so die Analysten der Helaba.Zudem könne unterstellt werden, dass das nahende Monatsende sowie der Wiedereintritt in die zuvor etablierte Handelsrange (untere Begrenzung bei 12.263) für etwas Rückenwind gesorgt habe. Mit Blick auf den Brexit habe es gestern wenig neue Erkenntnisse gegeben. Heute werde der britische Brexit-Minister Stephen Barclay nach Brüssel reisen um dort den EU-Brexit Chefverhandler Barnier zu treffen. Laut Barnier bedürfe es Vorschläge aus London, um einen Weg aus der Sackgasse zu finden. Man dürfe gespannt sein, ob im Anschluss an das Gespräch zählbares zu vermelden sein werde.Die temporäre Erholung des DAX am Donnerstag habe auch für leichte Verbesserungen im kurzfristigen Chartbild gesorgt. Allerdings wäre es verfrüht, dies als generelles Entspannungssignal zu werten. Weiterhin lasse das Aufwärtsmomentum zu wünschen übrig, viele Indikatoren seien bestenfalls neutral zu werten und auch die Struktur bei den DAX-Werten weise Schwächen auf. Auf der anderen Seite müsse aber auch betont werden, dass der mittelfristige Trend noch immer positiv zu werten sei. Die 55-Tagelinie finde sich bei 12.069 Zählern. Zuvor gehe von der 12.193er Marke und dem 100-Tagedurchschnitt bei 12.119 Punkten Support aus. Solange die genannten Levels nicht unterboten würden, bleibe das Rückschlagrisiko des DAX überschaubar. Jedoch müsste mit einer deutlichen Zunahme der Abwärtsdynamik gerechnet werden, sofern die Marken bei 12.040 (144-Tagelinie), 11.980 (200-Tage-EMA) sowie 11.961 (144er Tenkan) unterschritten würden. (27.09.2019/ac/a/m)