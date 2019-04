Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nach neun aufeinander folgenden Tagen mit höheren Hochs war der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) gestern nicht mehr in der Lage, ein weiteres hinzuzufügen, so die Analysten der Helaba.Unter charttechnischen Gesichtspunkten seien aktuell die Marken von 12.297 (Extension) sowie 12.329 ("großes Retracement") von besonderer Bedeutung. Offensichtlich scheine dem Index die Schwungkraft, zumindest kurzfristig, zu fehlen, um sich deutlich von der richtungweisenden Zone nach oben abzusetzen. Wie zuletzt würden heute die Blicke wieder auf die Quartalsberichte, insbesondere auf Daimler (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) und die Deutsche Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB), gerichtet sein.Wie eingangs bereits erwähnt, sei es dem DAX nicht gelungen, sich von der Widerstandszone 12.297/12.329 Zählern nach oben abzusetzen. Insbesondere Letztgenannte habe es in sich, da es sich bei dieser um das 61,8%-Retracement der Bezugspunkte bei 10.279 und 13.596 Punkten handle. Damit würden sich die Anzeichen für eine temporäre Korrektur erneut verstärken, zumal der von den Analysten eingesetzte, längerfristige MACD stagniere beziehungsweise leichte Schwächeanzeichen aufweise. Erste Kursziele eines möglichen Rücksetzers würden sich bei 12.266 (oberes Band des Time Series Channels), 12.185 (Struktur) und 12.112 (Mittellinie des genannten Channels) finden. Nachhaltig würde sich das Chartbild jedoch erst mit einem Rutsch unter die Zone von 11.972/11.936 Zählern eintrüben. (26.04.2019/ac/a/m)