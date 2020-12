Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) zeigte Montag früh ein unbestätigtes, divergierendes Tief bei 13.180, ganz nach Vorabprognose, also nach Plan, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Danach sei der DAX in die Widerstandszone 13.265 hineingestiegen, ohne den kompakten Bereich aus "EMA200 und Wolke/ h1" klar überwinden zu können.



Die Tageskerze des DAX verheiße Anstiegschancen für heute. FDAX 13.326 (KIJUN/h1) und 13.208/13.207 (61,8% Retracement) würden sich als Unterstützungen für vormittägliche Schwäche abzeichnen und könnten später am Tag Anstiege auslösen. DAX-Widerstand bzw. DAX-Ziel des Tages der Oberseite könnte der Bereich 13.315/13.333/13.337 sein. Über 13.337 wäre Spielraum für Anstiege bis 13.370/13.382 (RS SKS7 + Gap) und heute maximal bis 13.445/13.460/13.468. Unterhalb von 13.207/13.200 und erst Recht unterhalb von 13.181/13.177 würde der DAX bis 13.125/13.115 oder 13.050/13.018 nachgeben. (08.12.2020/ac/a/m)



Finanztrends Video zu DAX



mehr >