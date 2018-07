Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Gestern gab es gegen 10:30 Uhr beim DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) einen heftigen SHORT Squeeze mit überdurchschnittlichen Umsätzen innerhalb von 1 Minute, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Dabei sei der DAX über 12.706 gestiegen, was eine bärische Grundstimmung nach dem Trendbruch in Frage gestellt habe. Der finale Anstieg über 12.777,77 sei aber ausgeblieben. Somit würden Fragezeichen bleiben...



Der DAX habe im gestrigen Tageshoch einen Rebound an den alten verlassenen Aufwärtstrend vollzogen. Die Zurückeroberung dieser schräg steigenden Linie sei kein Favorit. Vielmehr sei es oftmals so, dass der DAX nach dem Kontakt mit dem alten Trend wieder seitlich oder abwärts "abtropfe". Hierbei wäre heute zunächst 12.612/12.575 (KIJUN + EMA200/ h1) als Anlaufstelle zu nennen. Auch der EMA200 des Tageskerzencharts bei ca. 12.600 spiele weiterhin eine Rolle. Ausgehend von 12.612/12.600/12.575 bestünden mehrstündige Anstiegschancen. Oberhalb von 12.777,77 käme es hingegen zum Trendwechsel nach oben. Nach Stundenschluss unter 12.575 komme ein Kursrutsch in Frage. (25.07.2018/ac/a/m)