Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) hat die gestrigen oberen Ziele 15.933 (Mindestziel) 15.966 (Gap) erreicht, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Nur das Ziel 16.012 (a=c) sei mit 16.007 knapp verfehlt, aber im Prinzip auch knapp erreicht worden. Der -245 Punkte DAX-Rückfall von 16.007 zu 15.762 sei dann sehr zügig zustande gekommen.



Am 1. des Monats falle der DAX so gut wie nie, vor allem nicht in den ersten Stunden. Somit steige der DAX auch, wenn die Vorgaben bärisch seien, wie durch die Tageskerze von gestern. Das erste DAX-Aufwärtsziel der BNP Paribas ist 15.930/15.940. Das wäre bereits ein +100 Punkte intra day-Anstieg. Ab 15.930/15.940 gebe es Abwärtsrisiken für die Ziele 15.803 (horizontal), 15.727 (Kijun/Tag) und 15.622 (c unter a). Über 15.950 steige der DAX hingegen auch bis zum gestrigen Hoch 16.007 und ggf. zum Allzeithoch 16.030. Das Maximalziel per Vola-Gesetzmäßigkeit bei 16.200/16.220 sei hingegen kaum erreichbar. Dagegen spreche die Stellung des oberen Bollinger Bandes im Tageskerzenchart. (01.09.2021/ac/a/m)

