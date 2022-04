Die Angst der Anleger sei jetzt, dass die FED dadurch das Wirtschaftswachstum abwürge und das Land in eine Rezession stürze. Bei gleichzeitig hoher Inflation wäre das Stagflationsszenario perfekt. Deshalb müssten heute nicht nur die Growth-Aktien bluten, sondern auch viele zyklische Aktien wie die Autobauer oder Chemiewerte.



Technisch betrachtet warte bei 14.109 eine wichtige Unterstützung (Tief vom 18. März), die nicht unterschritten werden sollte. Falls doch, drohe ein Schließen der Kurslücke bei 13.974.



Damit sich die Anleger wieder entspannen könnten, müsste der DAX schnell wieder den Bereich um 14.500 zurückerobern. Nicht unerwähnt bleiben sollte der GD50 bei 14.560. Ob die FED den richtigen Impuls gebe, dürfe angesichts der Worte Brainards aber bezweifelt werden.



Habe es in der letzten Woche noch nach 15.000 Punkten ausgesehen, würden jetzt schon wieder die Abwärtsrisiken bei den Investoren überwiegen. Die Mischung aus Rezessionsangst und steigenden Zinsen sei Gift für die Aktienkurse. Andererseits seien Aktien weiter alternativlos. Die Volatilität dürfte deshalb in nächster Zeit wieder zunehmen. (06.04.2022/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Hängende Köpfe so weit das Auge reicht. Zur Wochenmitte verliert der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) im Laufe des Tages immer mehr an Boden und erreicht ein Minus von mehr als 300 Zählern, so Thomas Bergmann vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Offensichtlich hätten die Anleger Angst vor dem FED-Protokoll, das heute Abend um 20 Uhr veröffentlicht werde.