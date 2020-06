Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die Anleger weltweit präsentieren sich weiter in Kauflaune, so Thomas Bergmann von " Der Aktionär".Die sozialen Unruhen in Amerika, die Angst vor einer zweiten Infektionswelle, die handelspolitischen Spannungen - das alles scheint niemanden mehr zu stören. Der DAX steige am frühen Nachmittag kurzzeitig über 12.900 und könnte schon bald den nächsten Tausender erklimmen.Nach der 200-Tage-Linie und der 12.500-Punkte-Marke könnte der deutsche Leitindex bald die nächste hohe Hürde meistern. Bei 13.000 warte allerdings ein massiver Widerstand, der sich nicht ohne Weiteres überwinden lassen dürfte. Zumal die technischen Indikatoren extrem überhitzt seien und förmlich eine Abkühlung herbeischreien würden. Der MACD beispielsweise notiere auf einem Niveau, das man in den vergangenen 20 Jahren nicht ansatzweise habe beobachten können. Auch der RSI sei auf einem unglaublichen Level. (08.06.2020/ac/a/m)