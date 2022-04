Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) notiere am Donnerstag leicht im Plus und bewege sich weiterhin oberhalb der wichtigen 14.000-Punkte-Marke, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär".



Vor dem verlängerten Osterwochenende mit zwei Börsenfeiertagen würden die Anleger aber dennoch weitgehend in Deckung bleiben. Die Augen würden sich dabei v.a. auf die EZB richten. Am frühen Nachmittag werde der Zinsentscheid erwartet. Eine Veränderung der Geldpolitik sei zwar noch nicht zu erwarten, doch die Aussagen auf der anschließenden Pressekonferenz könnten für Bewegung an den Märkten sorgen. (14.04.2022/ac/a/m)

