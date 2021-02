Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Kurz nach Beginn des DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900)-Handels markierte der deutsche Leitindex ein neues Rekordhoch bei 14.169,49 Zählern, um im Anschluss in Windeseile wieder über 100 Punkte abzugeben, so die Analysten der Helaba.



Insofern stelle sich die Frage, ob die Marktteilnehmer Angst vor der eigenen Courage bekommen hätten. Für Optimismus habe zunächst das intensive Werben von US-Finanzministerin Yellen für das 1,9-Bio-USD-Hilfspaket gesorgt. Möglicherweise hätten auch die erneut rückläufigen Corona-Neuinfektionszahlen eine Rolle gespielt, wenngleich sich bereits die Anzeichen verdichtet hätten, dass auf dem am Mittwoch stattfindenden Corona-Gipfel zwischen Bund und Ländern eine neuerliche Lockdown-Verlängerung beschlossen werde. Da die Industrie davon aber nicht betroffen sei, würden die Blicke bereits nach vorn, auf zukünftiges Wachstum (nach der Corona-Pandemie) gerichtet. Die vielen, drohenden Insolvenzen kleinerer Unternehmungen, würden an der Börse augenscheinlich keine Rolle spielen.



Aus charttechnischer Sicht bestünden an der Nachhaltigkeit des zuletzt vollzogenen Anstiegs Zweifel. Insbesondere das zu schwach ausgeprägte Momentum, eine bestenfalls seitwärts tendierende Trendintensität, kaum über dem 21-Tagedurchschnitt liegende Handelsumsätze und ausgeprägte, negative Divergenzen seien zu nennen. Sollte dennoch ein weiterer Ausbruch auf der Oberseite vollzogen werden, würden sich mittels der Fibonacci-Extensions mögliche Kursziele bei 14.279, 14.354, 14.445, 14.490 (Gann-Level) und 14.542 definieren lassen. Auf Unterseite seien Supports bei 14.011, 13.937, 13.866, 13.817 und 13.720 Punkten zu finden. (09.02.2021/ac/a/m)

