Ausblick: Der Aufwärtstrend sei im DAX klar intakt, doch übergeordnet drohe im Monatschart ein Abprall an der langfristigen Widerstandslinie.



Die Long-Szenarien: Der DAX zeige nach dem Anstieg über den 10er EMA weiter Stärke und nehme erneut Kurs auf die runde Marke von 14.000 Punkten. Gelinge dem DAX auch hier der Durchbruch nach oben, wäre mit einem Hochlauf bis zum Allzeithoch bei 14.131 Punkten zu rechnen. Dieses könnte dem Aufwärtstrend folgend überschritten und in der Folge die obere Begrenzung des steigenden Trendkanals angelaufen werden.



Die Short-Szenarien: Der DAX könne sich nur kurzfristig über dem 10er EMA halten und pralle im Bereich von 14.000 Punkten wieder nach unten ab. In der Folge rutsche der DAX unter das Verlaufstief bei 13.672 Punkten vom 15. Januar und nehme dann Kurs auf den 50er EMA bei 13.472 Punkten. Falle der DAX hier nach unten durch, wäre die untere Begrenzung des steigenden Trendkanals die nächste Auffangmarke. (21.01.2021/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX befindet sich weiterhin in einem Aufwärtstrend und bewegt sich seitwärts, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Aktuell wieder über dem für den kurzfristigen Verlauf wichtigen 10er EMA-Trendlinie. Der DAX sei am Vortag bei 13.921 Punkten aus dem Handel gegangen und notiere vorbörslich am Donnerstagmorgen bei 13.960 Punkten höher. Im Monatschart bewege sich der DAX weiterhin knapp unter der langfristig steigenden Trendlinie im Bereich von 14.000 Punkten, wo der Index in den Vorjahren bereits mehrmals abgeprallt sei und dann eine langfristige Abwärtsbewegung eingeleitet habe. Solange der DAX aber über dem 50er EMA bei aktuell 13.472 Punkten notiere, sei mittelfristig mit weiter steigenden Kursen zu rechnen.