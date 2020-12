Philips (ISIN NL0000009538 / WKN 940602) übernehme den US-Herzdiagnostikspezialisten BioTelemetry für insgesamt 2,8 Mrd. USD. "Die Übernahme von BioTelemetry passt perfekt zu unserer Strategie, ein führender Anbieter von Lösungen für das Management der Patientenversorgung im Krankenhaus und zu Hause zu sein", habe Philips-Chef van Houten gesagt. Das Angebot von 72 USD je BioTelemetry-Aktie, entspreche einem Aufschlag von 16,5% auf den Schlusskurs vom Donnerstag. Der Deal solle in Q1/2021 abgeschlossen werden.



Beim kanadischen Softwarehersteller Blackberry hätten sich die Erlöse in Q3 um 18% auf 218 Mio. USD abgeschwächt. Sie hätten marginal unter den Prognosen der Experten gelegen. Blackberry sei tief in die roten Zahlen gerutscht und habe einen Nettoverlust von 127 Mio. USD verbucht. Zur Begründung habe das Unternehmen auf eine schwache Nachfrage nach Blackberrys Cybersicherheitsprodukten und der Autosoftware QNX verwiesen, die unter anderem von Volkswagen, BMW und Ford genutzt werde.



FedEx habe in Q2 des Geschäftsjahres 2020/2021 den Gewinn sprunghaft gesteigert. Hintergrund seien Preiserhöhungen und der deutliche Anstieg der Auslieferungen von Online-Bestellungen gewesen, habe der Deutsche Post-Konkurrent mitgeteilt. Der Nettogewinn habe bei 1,3 Mrd. USD nach 660 Mio. USD im entsprechenden Zeitraum des vergangenen Jahres gelegen. Der Umsatz sei um 19% auf 20,6 Mrd. USD gestiegen. Angesichts der anhaltenden Unsicherheiten in Bezug auf die Corona-Pandemie habe der Konzern keinen Ausblick für das gesamte Geschäftsjahr gegeben.



Der Euro habe unter leichten Gewinnmitnahmen gelitten, da es bei den Brexit-Verhandlungen zuletzt nicht mehr vorwärts gegangen sei.



Die Ölpreise hätten das Vortagesniveau zwar nicht ganz halten können, hätten sich aber immer noch auf hohem Niveau bewegt. Nach drei Tagen mit deutlich anziehenden Notierung habe sich der Goldpreis am Freitag eine Verschnaufpause gegönnt. (21.12.2020/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Am großen Verfallstermin an den Derivatebörsen, dem Hexensabbat, ging der deutsche Aktienmarkt ( DAX -0,27%, MDAX +0,66%, TecDAX +1,04%) uneinheitlich aus dem Handel, so die Analysten der Nord LB.Die anfänglichen Kursgewinne nach den besser als erwarteten ifo-Stimmungsdaten hätten sich im DAX im Laufe des Tages pulverisiert.Auch an der Wall Street ( Dow Jones -0,4%, S&P-500 -0,4%, Nasdaq-Comp. ( ISIN XC0009694271 WKN 969427 ) -0,1%) sei es aufgrund des Hexensabbats nicht ruhig geblieben. Bei diesem Verfallstermin von Optionen und Futures auf Aktien und Indices würden Marktteilnehmer manchmal versuchen, die Kurse auf jene Preise zu treiben, an denen sie an den Terminbörsen engagiert seien. Nikkei-225 notiere etwas leichter bei 26.714,42 Punkten.