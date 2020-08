Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der DAX konnte gestern deutlich zulegen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Trotz dieser hoffnungsvollen Signale notiere das Aktienbarometer weiter knapp unterhalb der 13.000er Marke. Unsere zuletzt diskutierten Signalgeber in Form der jüngsten Aufwärtskurslücke (untere Gapkante bei 12.753 Punkten) bzw. des ehemaligen Aufwärtstrends seit Ende 2018 (akt. bei 13.052 Punkten) haben demnach unverändert Bestand, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. Die Aktivierung einer der beiden Trigger sei nötig, um den DAX aus seiner gegenwärtigen Lethargie zu befreien.Aufgrund der Vorgaben rücke heute ohnehin eher das untere Signallevel in den Fokus. Hilfreich erscheine den Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt aktuell ein Blick auf die Ichimoku-Systematik. Einerseits notiere der DAX oberhalb seiner Wolke, was einen idealtypischen Haussetrend signalisiere. Andererseits würden sich zwei Ichimoku-Linien mit der oben genannten Kurslücke decken. Die Bedeutung der diskutierten Katalysatoren werde damit durch ein anderes Verfahren der Technischen Analyse untermauert. (20.08.2020/ac/a/m)