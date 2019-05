Ausblick: Mit dem Kursrutsch in dieser Woche sei der Aufwärtstrend der letzten Monate unterbrochen worden. Noch sei das Abwärtspotenzial des DAX jedoch begrenzt und der übergeordnete Aufwärtstrend intakt.



Die Short-Szenarien: Unterhalb von 12.200 Punkten hätten die Bären zunächst die besseren Karten und könnten den DAX bei einem Bruch des Wochentiefs bei 12.056 Punkten direkt an die 11.865 Punkte-Marke einbrechen lassen. Dort wäre mit einer weiteren Erholung zu rechnen. Sollte die Marke anschließend ebenfalls unterschritten werden, wäre ein Test der wichtigen Unterstützung bei 11.726 Punkten die Folge. Von dort aus sollte sich der Aufwärtstrend jedoch fortsetzen.



Die Long-Szenarien: Ein Anstieg über 12.200 Punkte würde den DAX dagegen zwar noch nicht aus der unmittelbaren Gefahrenzone führen, aber zumindest für eine Erholung bis 12.290 Punkte sorgen können. Dort dürften die Bären wieder zuschlagen. Werde die Hürde dagegen übersprungen, könnte der Index wieder an das Verlaufshoch und den Widerstand bei 12.456 Punkten haussieren. (09.05.2019/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - In den vergangenen Wochen sorgte eine weitere Kaufwelle beim DAX für den Anstieg an den charttechnischen Zielbereich bei 12.456 Punkten, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Kurz vor der Marke sei der Index im Bereich des Widerstands bei 12.390 Punkten in eine kurze Seitwärtsbewegung gegangen, ehe es am Freitag der vergangenen Woche zum Angriff auf die 12.456 Punkte-Marke gekommen sei. Doch schon die Handelseröffnung am Montag habe deutlich gemacht, dass diese Hürde nicht ohne Weiteres zu überwinden sein dürfte: Mit einem deutlichen Abwärtsgap habe sich der Index nach Süden verabschiedet und sei in den letzten Tagen an die Unterstützung bei 12.104 Punkten und das Zwischenhoch bei 12.029 Punkten zurückgefallen.