Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - In einer Woche mit insgesamt unterdurchschnittlicher Handelsspanne von lediglich 240 Punkten hat der DAX® (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) unter dem Strich zulegen können, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Der saisonale Rückenwind durch das Phänomen "Thanksgiving-Rally" habe die Aktienmärkte also beflügelt. Mit einem Kursplus von 0,92% seien die deutschen Standardwerte dabei sogar deutlich gegenüber dem S&P 500® (+1,99%) zurückblieben. Doch auch diesseits des Atlantiks schlage sich diese Entwicklung in einem Sprung über die jüngstenbeiden Wochenhochs bei 13.277/13.297 Punkten nieder. Da das Aktienbarometer zudem fast auf Wochenhoch aus dem Handel gegangen sei, stünden die Chancen für weitere Anschlussgewinne günstig. In die gleiche Kerbe schlage der Kurseinbruch von Ende Oktober, der dank der dynamischen Erholung seit dem 1. November als "V-förmiges" Kursmuster interpretiert werden könne. Die Flaggenkonsolidierung der letzten Monate sorge für einen dritten Katalysator. In der Summe werde ein neues Allzeithoch jenseits der Marke von 13.795 Punkten zusehends wahrscheinlich. Die Aufwärtskurslücke von Anfang November bei 12.671/12.596 Punkten biete sich weiter als strategischer Stopp-Loss auf der Unterseite an. (30.11.2020/ac/a/m)



