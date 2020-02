Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Zum Wochenauftakt hat der deutsche Leitindex DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) bei 13.795 Punkten ein neues Allzeithoch markiert, wobei allerdings eine nachlassende Anstiegsdynamik zu beobachten war, berichten die Analysten der Helaba.



Dies dürfte nicht nur auf die feiertagsbedingte Abwesenheit der US-Marktteilnehmer zurückzuführen sein, sondern auch darauf, dass das Umfeld für immer neue Höchststände alles andere als günstig sei. Unsicherheiten im Hinblick auf die Auswirkungen der COVID-19-Ausbreitung könnten schnell größer werden, auch wenn die Zahl der Neuinfektionen nachzulassen scheine. In diesem Zusammenhang sei auf die heute anstehende ZEW-Umfrage hingewiesen, bei der trotz Rekordstände an den internationalen Börsenplätzen ein Stimmungsrückgang angezeigt werden dürfte. Während die Finanzmarktakteure dem Thema Coronavirus anscheinend immer weniger Bedeutung zumessen würden, würden die nun anstehenden realen Wirtschaftsdaten der Monate Januar und Februar das Ausmaß des Schadens zeigen. So seien beispielsweise die chinesischen Pkw-Verkaufszahlen im Januar eingebrochen und im Februar sei nicht mit einer Erholung zu rechnen.



Der DAX habe ein neues Allzeithoch markiert. Zudem könne er sich oberhalb des August-Aufwärtstrends halten, in den er letzte Woche zurückgekehrt sei. Die Unterstützungslinie verlaufe heute bei 13.652 Punkten. Positiv hervorzuheben sei, dass es trotz der letzten Gewinne nicht zu einer überkauften und korrekturbedürftigen Marktlage gekommen sei. Zudem liege der Index oberhalb aller wichtigen und nach oben gerichteten Durchschnittslinien. Es gebe aber auch Punkte, die kritisch zu beurteilen seien. So sei das gestrige Hoch bei einem unterdurchschnittlichen Volumen erzielt worden und die Anstiegsdynamik, gemessen am Momentum, lasse nach. Es gebe negative Divergenzen und das niedrige Niveau des ADX, was auf eine geringe Trendstärke schließen lasse. Insofern bleiben wir bezüglich der weiteren DAX-Entwicklung skeptisch. Erste Unterstützungen machen die Analysten der Helaba bei 13.640/52 und bei 13.576 Punkten aus. Das Tief vom 10. Februar bei 13.445 und die 55-Tagelinie bei 13.339 würden weiteren Halt liefern. (18.02.2020/ac/a/m)

