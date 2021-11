Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) nutzte im Herbst seine erste sinnvolle Chance bei 14.815 und beendete dort seine -7,5% Sommerkorrektur, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Vor dem Urlaub habe es geheißen: "Damit der DAX ein umfassendes Jahresschlusskaufsignal abliefert, muss der Index per Tagesschluss deutlich über 15.800 steigen...". Der Anstieg über 15.800 sei gelungen. Der DAX habe das bisherige Jahreshoch bei 16.030 erreicht, was zugleich das Allzeithoch gewesen sei.



Im ersten Anlauf dürfte der DAX-Ausbruch über das Augusthoch 16.030 oftmals nicht gelingen, da der DAX aus zu großer Entfernung zu dieser Hürde komme. Es sei erst eine Seitwärtsphase/Pullbackphase zwischen 16.050 und 15.800 zu erwarten, bevor der DAX 16.030 klar und dauerhaft hinter sich lasse. Sollte der DAX fallen, so treffe er bei 16.000/15.995 sowie 15.960(Gap) und 15.937(S3) auf Unterstützungen. BULLISCH: Oberhalb von 16.030 schalte sich das Jahresendziel 16.828 (161% Ext/ goldener Schnitt) frei. Momentan wäre auch eine Eindämmungslinie bei 16.410 zu beachten. (08.11.2021/ac/a/m)



Finanztrends Video zu DAX



mehr >