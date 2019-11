Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Jeder DAX-Tag (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) bringt momentan neue Jahreshochs hervor, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Dabei sei die Rally soweit fortgeschritten, so dass sogar das Allzeithoch aus dem Jahr 2018 in Sichtweite rücke. Es verlaufe bei ca. 13.600.



Der DAX beginne heute schwächer. Der XDAX finde heute eine erste Unterstützung bei 13.234 vor. Der XETRA DAX finde heute eine erste Unterstützung bei 13.186 vor. Ausgehend von 13.234 oder 13186 könnte der DAX bereits wieder bis zum gestrigen Hoch 13.304 steigen. Oberhalb von 13.304 wären 13.423/13.515 die nächsten Ziele. Unter 13.105 gäbe es erste kleine Verkaufssignale, die den DAX bis 13.000/12.990 zurückführen könnten. Übergeordnet sei der DAX überkauft und jederzeit in der Lage, ca. 3 Wochen bis ca. 12.650 zu korrigieren. (08.11.2019/ac/a/m)

