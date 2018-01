Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) fiel nach dem Fehlausbruch bei 13.525 um 400 Punkte zurück und steht nun direkt auf einer Unterstützungszone bei 13.180/13.135, wie aus der Veröffentlichung "daily Aktien" der BNP Paribas hervorgeht.Ausblick1. Halten 13.180/13.135, so wäre 13.425 das Ziel. 2. Falle der DAX bei 13.180/13.135 nach unten durch, so wäre 12.800/12.675 die nächste Zielzone. Kleinere Widerstände seien heute bei 13.222 und 13.285/13.325 zu finden. Alternativ: Oberhalb von 13.525 und 13.600 würden die Bullen wieder die Oberhand gewinnen, was aber noch einige Zeit unwahrscheinlich bleiben dürfte. Fazit: DAX-Signalentwicklung bei 13.180/13.135 prüfen, denn das entscheide über 13.425 oder 12.800/12.675. (31.01.2018/ac/a/m)