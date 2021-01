Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Es gibt keine zweite Chance für den ersten Eindruck. Dieses Sprichwort findet sich oftmals in zwischenmenschlichen Beziehungen wieder, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Doch auch an der Börse beweise es gern einmal seine Gültigkeit. Die Rede sei vom so genannten "5-Tage-Indikator". Dieser besage, dass es einen Zusammenhang zwischen der Performance der ersten fünf Handelstage und der gesamten Wertentwicklung im weiteren Verlauf des Börsenjahres gebe. Salopp formuliert: So wie die ersten Handelstage verlaufen würden, so werde auch das Gesamtjahr! Doch stimme dies wirklich? Dieser Frage gehen die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in der heutigen Analyse nach. Die Kernbotschaft vorweg: Es gebe einen signifikanten Zusammenhang zwischen der Performance der ersten fünf Handelstage und der Gesamtperformance eines Börsenjahres. In ihrer Analyse würden die Analysten nur zwischen einer positiven und einer negativen Wertentwicklung der ersten fünf Handelstage differenzieren. Die Höhe der prozentualen Veränderung spiele in der Betrachtung keine Rolle. Außerdem würden die Analysten bei der Berechnung der Jahresperformance die Wertentwicklung der ersten fünf Handelstage ausklammern. Das heiße, die Analysten würden untersuchen, wie sich DAX® (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) und S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) vom fünften bis zum letzten Handelstag im Durchschnitt entwickle.



Verlaufen die ersten fünf Handelstage insgesamt positiv, komme der DAX® im Anschluss auf eine durchschnittliche Jahresperformance von 12,67%, während der S&P 500® eine Rendite von 9,85% verbuchen könne. Sei die Tendenz der ersten Handelstage hingegen negativ, sei das eine echte Hypothek. Schließlich könnten DAX® und S&P 500® im weiteren Jahresverlauf dann nur noch Zuwächse von 2,78% bzw. 5,60% realisieren. Der Belastungsfaktor "schwacher Jahresauftakt" spiegele sich auch in den jeweiligen Trefferquoten wider. Nach einem positiven Start ins neue Börsenjahr, würden 79,17% der Beobachtungen in Deutschland und 70% in den USA tatsächlich im "grünen Bereich" enden. Diese hohe Trefferquote falle nach einem negativen Auftakt auf 55,56% der Fälle (DAX®) und 60% (S&P 500®). Übrigens: Auch im turbulenten "Corona-Jahr" 2020 habe der 5-Tages-Indikator trotz aller Marktturbulenzen letztlich richtig gelegen. Fazit: Der erste Eindruck des neuen Börsenjahrs entstehe an den ersten fünf Handelstagen. Bleibe zu hoffen, dass der gute Jahresstartauch 2021 ein zuverlässiger Vorbote für das Gesamtjahr sein werde. (11.01.2021/ac/a/m)



Finanztrends Video zu DAX



mehr >