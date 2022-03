Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) ist grundsätzlich und speziell oberhalb von 14.109 (Freitagstief) auf dem Weg zum größeren Ziel 14.815, das sich auf mehrere Arten herleiten lässt, zum Beispiel "Rebound zum sell trigger/ Klippe" und Anstieg als "61,8% Retracement der Strecke Allzeithoch zu Jahrestief", wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Die Tageskerze von Freitag sei gestern weder bestätigt, noch aufgehoben worden.



DAX-Vorbörsenkurs aktuell: ca. 14.343. Die aktuelle kleine Abwärtsbewegung von der inversen Nackenlinie 14.404 habe entweder in der gestrigen 15-16 Uhr Stunde ihr Tief (14.306) gefunden oder habe die Chance, das Tief bei 14.250 bzw. 14.185 zu markieren. In diesen Fällen könnte heute schon der Bereich 14.553/14.572 (R3) das Ziel sein, 14.815 aber noch nicht so häufig, wegen der Pivot R3 Barriere. Unter 14.185 steige die Wahrscheinlichkeit für tiefere Tiefs als Freitag, also für Tiefs bei 14.109-x. Unterhalb der Horizontale 14.082 falle der DAX wahrscheinlich bis zur Zielzone 13.991/13.917 (Kijun+Gap) zu denken. (22.03.2022/ac/a/m)



