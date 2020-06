Der heutige NFP-Bericht werde interessant sein, da das US-amerikanische Amt für Arbeitsstatistik zugegeben habe, dass im April-Bericht einige Berichte falsch gewesen seien und möglicherweise Änderungen vorgenommen würden, wobei die US-Arbeitslosenquote möglicherweise über 25% steige. Sollte ein Bericht enttäuschen und den Markt zurückziehen, könnte das oben erwähnte Retracement von 78,6% (12.600 Punkte) von großer Bedeutung sein.



Lufthansa werde mit Wirkung zum 22. Juni aus dem DAX entfernt. Die DAX-Mitgliedschaft basiere auf der Free-Float-Marktkapitalisierung. Nachdem die Bundesregierung die geplante Beteiligung an dem Unternehmen übernommen habe, werde Lufthansa in Bezug auf die Free-float-Marktkapitalisierung an der Xetra-Börse auf Platz 45 rangieren. Das Immobilienunternehmen Deutsche Wohnen werde in den DAX aufgenommen.



HUGO BOSS habe bestätigt, dass er nach potenziellen Nachfolgern für CEO Mark Langer suche, der am 30. September aus dem Vorstand des Unternehmens ausscheiden werde. Das Unternehmen befinde sich in Gesprächen mit dem ehemaligen Geschäftsführer von Tommy Hilfiger, Daniel Grieder.



Das US-Gericht habe den Verkauf von Herbiziden mit Dicamba-Inhalt blockiert. Die Entscheidung besage, dass Unternehmen, die Dicamba-Herbizide herstellen würden, die mit der Verwendung dieser Produkte verbundenen Risiken erheblich unterschätzt hätten. Unter den Unternehmen, deren Produkte blockiert worden seien, würden sich Bayer und BASF finden. Die Ankündigung habe gestern einen Rückzug der Bayer-Aktie verursacht.



CECONOMY (ISIN DE0007257503 / WKN 725750), der deutsche Elektronikeinzelhändler, sei heute auf dem Vormarsch. Stock habe ein doppeltes Upgrade bei der Baader Bank erhalten. Die Analysten der Bank hätten das Rating für die Aktie von "verkaufen" auf "kaufen" angehoben und das Kursziel von 2 EUR auf 4 EUR erhöht. (05.06.2020/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Märkte drängen nach oben, unterstützt durch den gestrigen Schritt der EZB, so die Experten von XTB.Die Europäische Zentralbank habe beschlossen, das PEPP-Programm um 600 Mrd. EUR zu erhöhen und es bis Juni 2021 zu verlängern. Der DAX habe am frühen Morgen die 12.700-Punkte-Marke getestet, den höchsten Stand seit dem 26. Februar. Während des heutigen Handels würden die US-Arbeitsmarktdaten um 14:30 Uhr veröffentlicht.Die deutschen Werksbestelldaten für April seien heute um 8:00 Uhr veröffentlicht worden. Der Bericht sollte einen Rückgang von 19,9% gegenüber dem Vormonat aufweisen, stattdessen habe der tatsächliche Wert bei -25,8% gegenüber dem Vormonat gelegen. Dies ergebe sich aus dem Vormonatswert von -15% im Monatsvergleich (revidiert von -15,6% im Monatsvergleich). Dies sei ein schlechter Wert, aber der April werde voraussichtlich der schlimmste Monat des aktuellen Abschwungs sein, sodass sich die Situation in Zukunft verbessern sollte.