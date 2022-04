Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Nach der Korrektur auf ein Dreiwochentief leicht oberhalb der 14.000er-Marke hat sich der DAX® (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) zuletzt wieder stabilisiert, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Angesichts der guten saisonalen Erfahrungen für die Osterwoche (vergleiche Ausgabe vom vorigen Freitag) stünden die Chancen durchaus gut, dass dies zunächst auch so bleibe. Für größere Avancen bräuchte es allerdings den Ausbruch über massive Widerstände. Da wäre zunächst die Kombination aus bisherigem April-Hoch und 55-Tage-Durchschnitt um 14.580/14.600 Punkte zu nennen. Von oben nähere sich zudem ein Abwärtstrend, der an einem Zwischenhoch von Mitte Januar entspringe und ferner durch lokale Hochs von Mitte Februar und Ende März definiert werde. Die Trendlinie verlaufe inzwischen um 14.750 Zähler. Der Ausbruch würde ein Kaufsignal generieren, das den deutschen Blue-Chip-Index über die 15.000er-Marke hinaus zur 200-Tage-Linie katapultieren könnte. Dieser langfristig bedeutende Gleitende Durchschnitt sei leicht im Sinken begriffen und verlaufe mittlerweile um 15.380 Punkte. Dagegen stünde nach einem Rücksetzer unter die 14.000er-Marke das 50-Prozent-Fibonacci-Retracement der März-April-Aufwärtswelle um 13.680 Zähler im Fokus. (11.04.2022/ac/a/m)

