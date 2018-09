Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der DAX präsentierte sich am Freitag lange Zeit sehr freundlich, so die Analysten der Helaba.CharttechnikNachdem der DAX eine Reihe wichtiger Widerstände wie beispielsweise die Strukturmarken bei 12.192 und 12.280 Zählern sowie die 21-Tagelinie überwunden habe, habe sich der Aufwärtsimpuls nochmals beschleunigt. Damit sei eine weitere, sehr markante Zone erreicht worden. Die folgende Aufzählung solle dies verdeutlichen. Auf die Marke von 12.401 entfalle eine Fibonacci-Ableitung, die 55-Tageslinie sei bei 12.425 zu finden, die Begrenzung der Ichimoku-Wolke verlaufe bei 12.460, ein Multi-Average (12.469), der 200-Tage-EMA (12.512), der Tenkan72 (12.517) und die 100-Tageslinie (12.569) würden weitere Hürden darstellen, während der für den langfristigen Trend relevante 200-Tagesdurchschnitt bei 12.619 Zählern zu finden sei. Allein durch die Menge an Widerständen werde deutlich, wie viele Hürden der DAX zu nehmen hätte, um sich nachhaltig zu befreien. Dass dieses Vorhaben kurzfristig gelingen könnte, sei zweifelhaft. (24.09.2018/ac/a/m)