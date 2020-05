Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Der Flaggentrend beim DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900)vom 4. Mai wurde verlassen, ohne dass die Kurslücke von Montag bei 10.839 (bzw. 10.862) geschlossen werden konnte, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Dass es eine Flagge gewesen sei, sei unstrittig, das erkenne man an den zahlreichen Hoch/ Tief Überschneidungen, vor allem im FDAX.



Gestern Abend habe es ein DAX-Tageskerzenchartverkaufssignal gegeben! Das Signal stoppe nur per Tagesschluss über dem gestrigen Tageshoch 10.774 (EOD-Stoploss). Ob nach dem erfolgten Trendbruch schon eine "c-welle", also eine 2. Abwärtsbewegung in aktueller Hautpstoßrichtung (abwärts) bis unter 10.426 angelaufen sei oder ob sich die Flagge vom 4. Mai nochmals verbreitere, werde sich bald zeigen. Eine erste Widerstandszone des Tages ist 10.615 + 10.630 + 10.655 und sei schon erreicht worden. Unter 10.615 + 10.630 + 10.655 gehe es im Zweifel am Vormittag abwärts bis 10.585 oder 10.550 bzw. bis 10.484 + 10.468. (07.05.2020/ac/a/m)



