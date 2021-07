Ausblick: Nach der Abwärtsdynamik vom Vortag könnte im DAX nun eine längere Abwärtsbewegung starten. Dabei stehe zunächst der 50er EMA im Fokus.



Die Short-Szenarien: Der DAX setze die Abwärtsdynamik vom Vortag auch am heutigen Dienstag weiter fort und nehme Kurs auf den 200er EMA im Tageschart im Bereich von 14.475 Punkten. Langfristig wäre die ehemalige Widerstandslinie im Monatschartbei etwa 14.000 Punkten die nächste Anlaufmarke. Hier sei der DAX zuvor jahrelang blockiert worden, bevor dann im März 2021 der Durchbruch nach oben gelungen sei. Diese Widerstandslinie könnte bei einem weiteren Rücklauf erneut angetastet werden. Gehe es weiter tiefer, wäre der untere Fibonacci-Fächer im Monatschart die nächste Anlaufmarke.



Die Long-Szenarien: Die Bullen könnten die Abwärtsdynamik vom Vortag abschütteln und einen Gegenangriff starten. Dabei wäre zunächst ein Hochlauf zum 50er EMA im Tageschart bei 15.480 Punkten zu erwarten. Damit würde auch das noch offene Vortages-Gap bei 15.476 Punkten geschlossen werden. (20.07.2021/ac/a/m)





Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX befindet sich seit dem Coronacrash-Tief bei 8.255 Punkten in einem langfristigen Aufwärtstrend, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Fast ohne Unterbrechung habe der DAX dabei im Monatschart bei 15.810 Punkte ansteigen und damit den oberen Fibonacci-Fächer erreichen können. Seit April verlaufe der DAX nun seitwärts am Fibonacci-Fächer, wobei die jeweiligen Monatshochs direkt am Fibonacci-Fächer erreicht worden seien. Bereits im Vormonat Juni hätten sich mit der schwachen Doji-Monatskerze am Fibnonacci-Fächer die Anzeichen für einen erneuten Abprall nach unten gemehrt. Mit dem Kursrutsch vom Vortag und dem Fall unter den 50er EMA im Tageschart habe sich die Lage für den DAX nun deutlich eingetrübt.