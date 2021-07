Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Leitindex DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) beendete die letzte Woche mit einem Minus von knapp 0,6% bei 15.540 Punkten, so die Analysten der Helaba.



Damit habe sich auch auf Wochensicht ein kleines Minus eingestellt. Das Korrekturrisiko sei erhöht und die Abgabebereitschaft scheine weiter zuzunehmen. Vor allem die Ausbreitung der Corona-Delta-Variante sorge für Verunsicherung, während die Aussicht stütze, dass die Notenbanken an ihrer expansiven Ausrichtung vorerst festhalten möchten. In diesem Zusammenhang sei auf die EZB-Ratssitzung verwiesen. Im Vorfeld der Entscheidung am Donnerstagmittag könnten sich Marktteilnehmer mit Engagements zurückhalten. Für Einfluss sorge aber auch die laufende Berichtssaison. Heute würden die Bücher unter anderem von Daimler, SAP, Software und Sartorius geöffnet.



Der DAX habe zwar ein neues Allzeithoch markiert, dennoch sei er daran gescheitert, die seit Mitte Juni zu beobachtende Seitwärtsrange, die nach oben bei etwa 15.800 begrenzt werde, dauerhaft zu verlassen. Zu einer größeren Korrektur sei es bislang aber auch nicht gekommen, wenngleich die 21-Tagelinie, die heute bei 15.613 verlaufe, zuletzt unterschritten worden sei. Eine weitere markante Marke sei in Form der 55-Tagelinie bei 15.505 Punkten zu finden. Zu nennen seien auch die markanten Tiefs vom Juli und Juni bei 15.304 bzw. 15.309, die zugleich die oben beschriebene Handelsspanne nach unten begrenzen würden. (19.07.2021/ac/a/m)



