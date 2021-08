Der DAX befinde sich übergeordnet in einer Aufwärtsbewegung und kurzfristig in einer Seitwärtsphase. Solange der 50er EMA aber halte, seien mittelfristig steigende Kurse zu erwarten.



Die Long-Szenarien: Der DAX könne die bullishe Tageskerze vom Vortag bestätigen und wieder ansteigen. Dabei wären zunächst der 10er EMA im Tageschart und dann die Eröffnungskurslücke vom Vortag bei 15.872 Punkten die ersten beiden Anlaufmarken. Könne der DAX auch über 15.900 Punkte ansteigen, wäre mit einem weiteren Hochlauf bis 16.000 Punkte zu rechnen.



Die Short-Szenarien: Der DAX könne höchstens bis zum 10er EMA im Tageschart ansteigen und drehe dann wieder nach unten ab. Dies wäre ein erstes Signal für einen nachhaltigen Abprall am Fibonacci-Fächer im Monatschart und für einen Trendwechsel. Aufwärtskorrekturen im übergeordneten Abwärtstrend würden in der Regel im Bereich des 10er EMA auslaufen. In einer neuen Abwärtsbewegung sollte dann der 10er EMA unterschritten und die Unterstützung bei 15.300 Punkten angelaufen werden. (20.08.2021/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX ist am Vortag kräftig unter die Räder gekommen und ist direkt mit einem Gap-Down in den Handel gestartet, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Nachdem der DAX am Donnerstag noch bei 15.965 Punkten aus dem Handel gegangen sei, habe er am Vortag bei 15.737 Punkten tiefer und damit direkt unter dem wichtigen 10er EMA eröffnet, was ein kurzfristiges Schwächesignal generiert habe. Im weiteren Handelsverlauf habe der DAX dann auch weiter abgegeben und mit dem Tagestief bei 15.621 Punkten direkt den 50er EMA erreicht. Diese Trendlinie habe in der Vergangenheit bereits oft als solide Unterstützung gedient, wo der DAX oft wieder nach oben abgeprallt sei. Und auch am Vortag habe der Index am 50er EMA wieder nach oben abdrehen und bei 15.765 Punkten aus dem Handel gehen können.