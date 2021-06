Ausblick: Der Aufwärtstrend sei im DAX weiterhin klar intakt. Der Trendkanal halte weiter und auch der 50er EMA sei verteidigt worden.



Die Long-Szenarien: Der DAX könne die Aufwärtsdynamik vom Vortag weiter beibehalten und auch am heutigen Dienstag weiter ansteigen. Gelinge dabei auch ein nachhaltiger Anstieg über den 10er EMA bei aktuell 15.618 Punkten, würde sich die Lage für den DAX nachhaltig aufhellen und es könnte ein weiterer Anstieg bis zum Allzeithoch bei 15.802 Punkten folgen. Über 15.802 Punkte wäre mittelfristig die runde Marke von 16.000 Punkten das nächste Anlaufziel.



Die Short-Szenarien: Der DAX könne nicht nachhaltig über den 10er EMA ansteigen und drehe im Bereich des 10er EMA wieder nach unten ab. Damit wäre direkt ein bearishes Signal generiert. Der DAX könnte dann eine neue Abwärtsbewegung einleiten, die dann bis unter den 50er EMA führen könnte. Die Anlaufmarke wäre dann die untere Begrenzung des steigenden Trendkanals. (22.06.2021/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX befindet sich seit Monaten in einem Aufwärtstrend und bewegt sich dabei in einem steigenden Trendkanal, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Abwärtskorrekturen seien innerhalb des Aufwärtstrends im Bereich des 10er EMA oder bei Extensionen im Bereich des 50er EMA ausgelaufen. So habe der DAX in der Abwärtskorrektur seit dem Verlaufshoch bei 15.501 Punkten dreimal den 50er EMA im Mai getestet und dort einen soliden Boden gebildet, der als Sprungbrett für einen erneuten Kursanstieg genutzt worden sei. Es sei eine neue Aufwärtsbewegung bis zum Verlaufs- und Allzeithoch bei 15.802 Punkten gefolgt, bevor es dann wieder abwärts gegangen sei. Erneut sei mit dem Verlaufstief bei 15.309 Punkten der 50er EMA angelaufen worden. Hier sei der DAX am Vortag dann wieder nach oben abgeprallt. Es habe sich eine bullishe weiße Tageskerze gebildet.