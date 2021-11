Ausblick: Der DAX befinde sich weiterhin in einem Aufwärtstrend, allerdings sei die Lage mit dem Abprall am Fibonacci-Fächer angespannt.



Die Short-Szenarien: Der DAX gehe mit einer bearishen Monatskerze aus dem November und pralle nachhaltig am oberen Fibonacci-Fächer nach unten ab. Komme es zu einem Kursrutsch unter den 50er EMA im Tageschart, wäre mit einem weiteren Kursrückgang zum 10er EMA im Monatschart zu rechnen, der bereits in der vorherigen Abwärtskorrektur angelaufen worden sei. Gehe es weiter tiefer, könnte der DAX langfristig Kurs auf den unteren Fibonacci-Fächer nehmen.



Die Long-Szenarien: Der DAX pralle nachhaltig am 50er EMA nach oben ab und nehme Kurs auf den 10er EMA. Komme es hier zu einem Kursdurchbruch nach oben, wäre mit einem weiteren Hochlauf zum Widerstand im Bereich von 16.100 Punkten zu rechnen, wo sich bei 16.090 Punkten noch ein offenes Gap befinde. Darüber könnten die Bullen erneut Kurs auf das Allzeithoch bei 16.290 Punkten nehmen. (26.11.2021/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX bewegte sich am Vortag im relativ ruhigen Handel um die Marke von 15.900 Punkten, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Hintergrund seien der US-Feiertag Thanksgiving und geschlossene US-Börsen gewesen. Allerdings habe sich der DAX nach dem Abprall am 50er EMA am Mittwoch mit dem Verlaufstief bei 15.740 Punkten auch am Vortag über dem 50er EMA halten und damit eine Stabilisierung nach dem Kursrutsch ab dem Allzeithoch bei 16.290 Punkten andeuten können. Der DAX befinde sich immer noch in einem übergeordneten Aufwärtstrend, allerdings aktuell in einer sich ausdehnenden Abwärtskorrektur, die aber mit dem Verlaufstief am 50er EMA ausgelaufen sein könnte. Zu beachten sei zudem der Monatschart, wo der DAX im November mit einer sehr bearishen Monatskerze am Fibonacci-Fächer aus dem Handel gehen könnte.