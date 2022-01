Ausblick: Der DAX befinde sich noch in einer Abwärtskorrektur im Aufwärtstrend und könnte diese im Bereich des 50er EMA beendet haben.



Die Long-Szenarien: Der DAX ziehe auch im regulären Handel wieder hoch und pralle am 50er EMA nach oben ab. Gelinge dabei auch ein Kursanstieg über den 10er EMA, würde ein neues Stärkesignal generiert und ein Hochlauf bis zur Marke von 16.000 Punkten wahrscheinlich werden. Darüber wäre der nächste Anlaufbereich am Widerstand bei 16.100 Punkten zu sehen.



Die Short-Szenarien: Der DAX setze die hohe Abwärtsdynamik vom Vortag weiter fort und falle auch unter den 50er EMA. Damit würde sich die Lage für den DAX mittelfristig weiter eintrüben und ein Rücklauf bis zur Unterstützung bei 15.500 Punkten wahrscheinlich werden. Darunter wäre der 200er EMA bei 15.330 Punkten die nächste Zielmarke. (11.01.2022/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX ist am Vortag weiter unter die Räder gekommen und mit einer langen bearishen schwarzen Tageskerze aus dem Handel gegangen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Dabei habe der DAX im Tagestief den 50er EMA um 15.724 Punkte erreicht, er sei bei 15.768 Punkten aus dem Handel gegangen. Nachbörslich habe sich der Index wieder erholen und bis 15.859 Punkte ansteigen können. Damit sei er am wichtigen 50er EMA nach oben abgeprallt und habe damit ein Stärkesignal gezeigt. Abwärtskorrekturen würden im Aufwärtstrend in der Extension oft im Bereich des 50er EMA auslaufen. Solange sich der DAX über dem 50er EMA halten könne, sei eher mit erneut steigenden Kursen zu rechnen. Die nächste Anlaufmarke wäre dann der 10er EMA im Bereich von 15.930 Punkten.