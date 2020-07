Die Folgen der Pandemie würden zunehmend auch in den Unternehmenszahlen sichtbar. Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) habe im zweiten Quartal einen Verlust vor Steuern in Höhe von 1,4 Milliarden Euro hinnehmen müssen. Auch VW (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) habe im Zuge der Corona-Krise rote Zahlen geschrieben. Im zweiten Quartal habe ein Betriebsverlust von 1,7 Milliarden Euro verbucht werden müssen. Der Ölkonzern Total (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker Symbol: TOTB, EN Paris: FP, Nasdaq OTC-Symbol: TTFNF) schreibe 7 Milliarden Dollar ab. Für die spanische Großbank BBVA (ISIN: ES0113211835, WKN: 875773, Ticker-Symbol: BOY Nasdaq OTC-Symbol: BBVXF) habe im ersten Quartal unter dem Strich ein Verlust von 1,8 Milliarden Euro gestanden. Für die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise seien Rückstellungen in Höhe von 1,4 Milliarden Euro gebildet worden.



Natürlich gebe es auch Unternehmen, die bisher gut durch die Krise kämen. Dazu zähle Fresenius Medical Care (ISIN: DE0005785802, WKN: 578580, Ticker-Symbol: FME, NASDAQ OTC-Symbol: FMCQF). Im zweiten Quartal seien sehr gute Ergebnisse erzielt worden. Der Bahntechnikkonzern Vossloh (ISIN: DE0007667107, WKN: 766710, Ticker-Symbol: VOS, Nasdaq OTC-Symbol: VOSSF) habe seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr bestätigt.



Heute stünden weitere Quartalsberichte zur Veröffentlichung an. Hierzulande werde dies unter anderem bei Steinhoff (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH), TRATON (ISIN: DE000TRAT0N7, WKN: TRAT0N, Ticker-Symbol: 8TRA), AUDI (ISIN: DE0006757008, WKN: 675700, Ticker-Symbol: NSU, NASDAQ OTC-Symbol: AUDVF), Nemetschek (ISIN: DE0006452907, WKN: 645290, Ticker-Symbol: NEM) und ProSiebenSat.1 (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) der Fall sein. In den USA würden die Bücher beispielsweise von Merck & Co. (ISIN: US58933Y1055, WKN: A0YD8Q, Ticker-Symbol: 6MK, NYSE Ticker-Symbol: MRK), Caterpillar (ISIN: US1491231015, WKN: 850598, Ticker-Symbol: CAT1, NYSE-Symbol: CAT), Exxon Mobil (ISIN: US30231G1022, WKN: 852549, Ticker-Symbol: XONA, NYSE-Symbol: XOM) und Colgate-Palmolive (ISIN: US1941621039, WKN: 850667, Ticker-Symbol: CPA, NYSE-Symbol: CL), geöffnet.



Die Erwartung, dass sich der Abwärtsimpuls mit einem Rutsch unter die Supportzone bei 12.768/12.745 Zählern dynamisieren würde, habe sich gestern eindrucksvoll bestätigt. Im Zuge dessen sei eine Reihe wichtiger Unterstützungen, beispielsweise ein Fractal Average und die für den tertiären Trend relevante 21-Tagelinie (12.795) durchbrochen worden. Das Fibonacci-Level bei 12.373 Punkten habe sich zunächst als tragfähig erwiesen. Heute drohe auch dieser Support nachhaltig durchbrochen zu werden. Dann würden ein Fibonacci-Level (12.263), eine Projektion (12.234) und insbesondere die 55- und 200-Tagelinie (12.214/12.209) in den Fokus rücken. (31.07.2020/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Gestern ging es für den DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) steil abwärts, berichten die Analysten der Helaba.Schwächeanzeichen habe es von charttechnischer Seite zuletzt einige gegeben. Die Verkaufswelle sei gestartet, nachdem bekannt geworden sei, dass das BIP hierzulande im zweiten Quartal um 10,1 Prozent gefallen sei. Auch die US-Wirtschaft sei im abgelaufenen Quartal so stark eingebrochen wie noch nie. Hinzu gekommen seien die von US-Präsident Trump ins Spiel gebrachte Überlegung, die Wahl im November zu verschieben und neuerliche Corona-Sorgen. In den USA sei die Zahl der infizierten mittlerweile auf 4,4 Millionen angewachsen. 150.000 Tote seien in dem Land zu beklagen. In Japan, Indien und Australien, um nur einige zu nennen, seien die Neuinfektionszahlen wieder geklettert. Der britische Gesundheitsminister Matt Hancock sehe eine zweite Coronavirus-Welle über Europa hereinbrechen.