Paris (www.aktiencheck.de) - Dass die fundamentale Entwicklung und die Kurse der großen Indizes manchmal nicht ganz Hand in Hand gehen, zeigt aktuell der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900), so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".



Während das deutsche Impfprogramm noch immer eher schleppend vonstattengehe und auch die Pläne für Impfungen in Haus- und Facharztpraxen kurzfristig nicht vor einem Durchbruch stünden, müsse man sich angesichts der neuen Höchstkurse des DAX schon ein wenig wundern. Statt wie anderswo im zweiten Jahresabschnitt werde sich die Rückkehr zur Normalität in Deutschland wohl bis mindestens zum dritten Quartal des Jahres hinziehen. Für die Wirtschaft sei das kein besonders positives Signal - vor allem nicht für die Gastronomie und den Einzelhandel: Beide Branchen würden trotz der zuletzt beschlossenen, aber an Inzidenzen gekoppelten Lockerungen Sturm laufen.



Da zugleich die Inzidenzen wieder steigen würden und das Robert-Koch-Institut bereits von einer "dritten Welle" spreche, würden die Rekordkurse ein wenig kurios erscheinen. Doch an der Börse werde die Zukunft gehandelt, und diese sei früher oder später - hoffentlich - weitgehend coronavirenfrei. Da zugleich in den USA ein billionenschweres Konjunkturpaket beschlossen worden sei, schwappe die neue Zuversicht auch auf die Kurse in Deutschland über. Zwar könnten die Impf-Verzögerungen die Wirtschaft noch einmal belasten, doch dürften die großen Konzerne davon wohl weniger betroffen sein. Die Chancen, dass der DAX seinen Aufwärtstrend fortsetze und näher an die 15.000-Punkte-Marke rücke, stünden also nicht schlecht. Kurzum: Anleger könnten die positive Stimmung nutzen, sollten aber trotzdem weiterhin vorsichtig bleiben. (12.03.2021/ac/a/m)

