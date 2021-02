Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) tut sich weiterhin schwer damit, die 14.000er Marke nachhaltig zu überwinden, obwohl mit dem gestrigen Schlusskurs (14.060,29) zumindest ein Schritt in die Richtung unternommen wurde, so die Analysten der Helaba.Gestern sei dies auf die Bayer-Aktie (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) (+5,32%), am Vortag auf Daimler (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) und Siemens (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol Deutschland: SIE, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: SMAWF), zugetroffen. Ein sehr gelungenes Börsendebüt hätten Auto1 (ISIN: DE000A2LQ884, WKN: A2LQ88), die größte Neuemission seit rund 1,5 Jahren, feiern können. Die Aktien seien mit einem Aufschlag von rund 45% in den Handel gestartet, so dass das Unternehmen mit knapp 12 Mrd. EUR bewertet worden sei.Noch sei es zu früh, um von einem gültigen Ausbruch des DAX nach oben auszugehen. Die 14.000er-Marke stelle insbesondere eine psychologische Hürde dar, bedeutender sei das Allzeithoch bei 14.131 Zählern. Immer wieder gelte es aber auch die Frage zu beantworten, ob ein ausreichend gutes Chance-Risikoprofil definiert werden könne, zumal das vorzufindende Bewertungsniveau nicht als günstig zu bezeichnen sei. Unterstützungen für den DAX seien bei 13.866, 13.830, 13.703 und 13.570 Punkten zu finden. Widerstände würden sich zudem bei 14.279, 14.333, 14.354 und 14.445 Zählern definieren lassen. (05.02.2021/ac/a/m)