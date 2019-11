Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Stimmung an den Aktienmärkten hat sich zuletzt aufgehellt, wofür stabile Konjunkturzahlen verantwortlich gemacht werden können, berichten die Analysten der Helaba.Heute stünden in Italien und Spanien Stimmungsindikatoren des Verarbeitenden Gewerbes auf dem Programm, von denen aber keine positiven Effekte auf den Aktienmarkt zu erwarten seien. Zwar würden die Werte weitgehend stabil sein, Hinweise für einen Anstieg der konjunkturellen Dynamik werde es damit aber nicht geben. In dieser Woche stehe eine Reihe von Quartalsberichten auf der Agenda, welche es zu beachten gelte.Der DAX befinde sich aktuell in einer kleinen Konsolidierungsformation mit den Begrenzungen bei 12.780 und 12.992 Zählern. Heute bestehe die Chance, dass diese auf der Oberseite verlassen werde, wenngleich angemerkt werden müsse, dass der letzte Kursanstieg mit unterdurchschnittlichem Handelsvolumen und verschiedenen negativen Divergenzen einhergegangen sei. Auch der langfristige MACD befinde sich seit dem 28. Oktober im Rückwärtsgang. Insofern werde sich zeigen müssen, ob der DAX in der Lage sein werde, die Widerstände bei 12.959 und 12.998 Zählern deutlich hinter sich zu lassen. Gelinge dies, würden zunächst die Marken von 13.080 und 13.122 Zählern in den Fokus rücken. Auf der Unterseite würden sich Supports bei 12.915, 12.892 und 12.829 Punkten definieren lassen. Allerdings würde erst ein Rutsch unter die Levels bei 12.805 und 12.765 das kurzfristige Risiko erhöhen. (04.11.2019/ac/a/m)