Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) fiel gestern deutlich zurück und gab den kompletten SHORT Squeeze von Dienstag wieder her, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Der DAX sei also unter 12.600 gefallen. Heute Morgen ein ganz anderes Bild...



Nach einem Tagesschluss bei 12.575 stehe die Vorbörse bei ca. 12.715. Der DAX beginne also heute um 9:00 Uhr ca. 135 Punkte höher. 12.750/12.755 sei heute ein erstes logisches Ziel, wenn am Morgen 12.625 und 12.585 als Unterstützungen behauptet würden. Ab 12.750/12.755 werde es dann eine haarscharfe Sache, denn nur wenn der FDAX unter 12.778 verbleibe, sei noch ein 2. Abwärtsstandbein bis 12.469/12.445 ableitbar. Oberhalb von 12.778 käme es hingegen zu einem Ausbruch Richtung 12.950 und 13.200. Nach Stundenschluss unter 12.585 müsste man mit einem Kursrutsch zu 12.469/12.445 oder 12.400 rechnen. (26.07.2018/ac/a/m)