Der deutsche Leitindex (ISIN DE0008469008 / WKN 846900) habe Anfang dieser Woche die zuvor unterschrittene untere Grenze der Overbalance-Struktur nicht zurückgewinnen können. Der DAX habe sich zurück in die Unterstützungszone unterhalb der Marke von 12.000 Punkten gezogen und dort seinen Rückgang gestoppt. Die optimistische Stimmung habe zu Beginn der heutigen Sitzung für Auftrieb gesorgt, sodass Käufer auf einen Test der Marke von 12.115 Punkten hoffen könnten. Wenn die Bären jedoch die Kontrolle zurückerlangen würden, könnte unterhalb von 12.000 Punkten schnell ein Ausverkauf in Richtung 11.800 Punkte erfolgen.



Laut einem Handelsblatt-Bericht erwäge die Commerzbank einen massiven Stellenabbau. Nach Angaben der Wirtschaftszeitung plane die Bank einen "vierstelligen" Stellenabbau im Privat- und Geschäftskundenbereich. Darüber hinaus plane die Bank, 250 bestehende Filialen zu schließen und 50 neue zu eröffnen. Auf Nachfrage habe eine Commerzbank-Sprecherin gesagt, dass die Details noch nicht endgültig seien und noch mit den Betriebsräten verhandelt werden müssten. Die Aktie der Commerzbank notiere zu Beginn der Mittwochssitzung leicht höher.



Die Europäische Zentralbank sowie die deutsche Finanzaufsicht würden zögern, die Kandidatur von Jürg Zeltner für den Aufsichtsrat der Deutschen Bank zu genehmigen. Beide Institutionen sollten der Kandidatur nur zustimmen, wenn Zeltner vom Posten des CEO der KBL European Private Bankers zurücktrete, da die Beibehaltung beider Positionen zu einem Interessenkonflikt führen würde.



Das Biotech-Unternehmen Evotec habe bekannt gegeben, dass es eine Partnerschaft mit Celmatix Inc. eingegangen sei, um präklinische Programme zur Verbesserung der reproduktiven Gesundheit von Frauen zu entwickeln. Die Aktie von Evotec werde heute aufgrund dieser Nachrichten etwas höher gehandelt. (09.10.2019/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Trotz einer tieferen Eröffnung an den meisten europäischen Aktienmärkten notieren europäische Werte nach der ersten Handelsstunde höher, so die Experten von XTB.Aktien aus Deutschland und Russland würden am stärksten steigen, während Aktien aus Polen zurückbleiben würden.