Die Bullen könnten zunächst versuchen, den Index über der 11.610-Punkte-Marke zu etablieren. Würden sie dies schaffen, so könnten sie im Nachgang versuchen, die 11.623/27 und dann die 11.638/41 Punkte zu erreichen. Komme es hier zu keinen Rücksetzern, so wären die nächsten Anlaufziele bei 11.648/52, 11.662/66 und dann bei 11.679/84 Punkten zu suchen. Über der 11.684-Punkte-Marke wären die 11.692/96, die 11.709/13 und das TH von gestern die nächsten Anlaufziele. Bei dynamischen Impulsen könnten die 11.707/23 Punkte auch direkt angesteuert werden. Laufe der DAX heute erneut bis in diesen Bereich, könnten sich Rücksetzer ausbilden und die Aufwärtsbewegung könnte hier beendet sein. Schaffe es der DAX über die 11.723/25 Punkte, wären die 11.735/38 und die 11.744/50 Punkte die nächsten Anlaufmarken.



Könne sich der DAX heute nicht über der 11.610-Punkte-Marke halten, so könnten sich Rücksetzer einstellen, die zunächst bis 11.600/595 und dann weiter bis 11.580/76 Punkte gehen könnten. Rutsche der Index unter die 11.576 Punkte, wären die nächsten Anlaufmarken bei 11.567/62, bei 11.555/49 und dann bei 11.542/39 Punkten zu suchen. Komme es bei 11.542/39 Punkten zu keinen Stabilisierungen, so wäre mit weiteren Rücksetzern zu rechnen, die bis 11.5525/19 bzw. bis 11.509/05 gehen könnten. Setze der DAX bis hier hin zurück, so bestünden hier gute Chancen der Stabilisierung und der Erholung. Gelinge diese aber nicht, wäre mit weiteren Abgaben zu rechnen, die bis 11.496/90 und dann bis 11.479/74 Punkte gehen könnten. Mit dem Unterschreiten der 11.474 Punkte wären die nächsten Anlaufmarken die 11.460/55, die 11.440/36 und dann die 11.429/25 Punkte.



Widerstände und Unterstützungen:



Die Widerstände beim DAX seien heute bei 11.617/36/47/69/83/99 als auch bei 11.708/17/35/66 Punkten zu finden. Weitere Widerstände gebe es bei 11.784/98 als auch bei 11.834 Punkten.



Aktuelle Unterstützungen seien heute bei 11.601 als auch bei 11.563/43/09 Punkten zu suchen. Weitere Unterstützungen seien bei 11.477/29 als auch bei 11.374 Punkten zu finden.



Die Experten würden heute mit einem seitwärts/abwärts gerichteten Markt rechnen. Diese Einschätzung sei immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen.



11.695 (11.735) bis 11.578 (11.515) Punkte sei die heute von den Experten erwartete Tagesrange. (02.02.2017/ac/a/m)





Stadtlohn (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) ist gestern morgen bei 11.636 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen, so die Experten von "day-trading-live.de".Bereits vorbörslich habe der DAX sein TT ausgebildet. Ausgehend von 11.610 Punkten sei er dann zunächst in den Bereich der 11.650/60 Punkte gestiegen, um dann am Nachmittag über die 11.700 Punkte zu steigen. Er habe zum einen aber nicht das TH erreicht, zum anderen sei diese Bewegung erneut abverkauft worden. Das stütze die Einschätzung der Experten, dass der Move über die 11.700 Punkte schwer sein dürfte. Der DAX habe im Zuge des Rücksetzers von der 11.723-Punkte-Marke bis in den Bereich der 11.650/45 Punkte zurückgesetzt. Erst hier sei die Stabilisierung gelungen. Nachbörslich sei es dann, trotz FED-Entscheid seitwärts weiter gegangen. Der DAX sei bei 11.662 Punkten aus dem Tageshandel gegangen.Die Experten hätten in ihrem Setup auf der Oberseite vermutet, dass der DAX mit dem Überschreiten der 11.715 Punkte weiter bis 11.722/26 Punkte laufen könnte. Diese Bewegung habe sich eingestellt, das Anlaufziel sei exakt getroffen worden, das Setup habe damit perfekt gegriffen. Die Rücksetzer seien mit dem Unterschreiten der 11.620 Punkte ebenfalls direkt an das Anlaufziel der Experten bei 11.610/05 Punkten gegangen. Damit habe das Setup auch auf der Unterseite perfekt gepasst.TH: 11.723 (Vortag 11.733)/ TT: 11.610 (Vortag: 11.533)/ Xetra-Schluss: 11.660 (Vortag: 11.535) Range: 113 Punkte (Vortag: 200 Punkte)Der DAX sei heute morgen bei 11.623 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Er sei damit 39 Punkte über dem TS von gestern Abend und 13 Punkte unter der ersten vorbörslichen Notierung gestern morgen gestartet.