Der DAX sei heute morgen über der 11.600 Punkte in den vorbörslichen Handel gegangen. Er könnte zunächst versuchen, die 11.625/28 und dann die 11.635/37 Punkte zu überwinden. Gelinge es ihm die 11.637 Punkte hinter sich zu lassen, wären die nächsten Anlaufziele bei 11.645/49, 11.656/59 und bei 11.668/72 Punkten zu suchen. An allen Marken könnten sich Rücksetzer einstellen. Über der 11.672-Punkte-Marke hätte der Index das Potenzial die 11.684/88 und die 11.694/99 Punkte anzulaufen. Sollte der DAX heute bis 11.694/99 Punkte laufen, so bestehe in diesem Bereich die Wahrscheinlichkeit, dass sich Rücksetzer ausbilden würden. Bei dynamischen Aufwärtsimpulsen könnte auch die 11.705/07, die 11.718/21 und die 11.733/37 Punkte erreichbar sein, wobei die Experten davon ausgehen würden, dass es der Index heute nicht schaffe, sich nachhaltig über die 11.700 Punkte zu schieben.



Könne sich der DAX heute nicht über der 11.600-Punkte-Marke halten, so könnten sich Rücksetzer einstellen, die zunächst bis 11.590/85 und dann bis 11.569/65, bzw. bis 11.555/50 Punkte gehen könnten. Komme es bei 11.550 Punkten zu keiner Erholung, so könnten sich weitere Abgaben einstellen. Anlaufziele wären die 11.538/35 und dann das TT von gestern. Könne sich der DAX nicht in diesem Bereich stabilisieren, so wäre mit weiteren Abgaben zu rechnen, die bis 11.515/10 und dann bis 11.500/495 Punkte gehen könnten. Gelinge bei 11.495 Punkten keine Stabilisierung, so könnten sich weitere Rücksetzer einstellen, die bis 11.474/69 bzw. bis 11.451/48 Punkten gehen könnten.



Impulsbewegungen nach oben oder nach unten könnten sich heute Nachmittag im Rahmen der EZB Sitzung ergeben. In den Augen der Experten werde es in der PK keine wesentlichen Neuigkeiten geben, frühestens im März könnte die EZB die Maßnahmen erweitern oder begrenzen. Die Geldpolitik sei aktuell mehr von der Staatsverschuldung als von der Inflation geprägt.



Widerstände und Unterstützungen:



Die Widerstände beim DAX seien heute bei 11.605/28/41/72 Punkten zu finden. Weitere Widerstände gebe es bei 11.721/37/49/57 als auch bei 11.821/51 Punkten.



Aktuelle Unterstützungen seien heute bei 11.572/61/52/34/15/05 Punkten zu suchen. Weitere Unterstützungen seien bei 11.480/66/55/31/08 als auch bei 11.398/53 Punkten zu finden.



Die Experten würden heute mit einem seitwärts gerichteten Markt rechnen. Diese Einschätzung sei immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen.



11.658 (11.692) bis 11.572 (11.515) Punkte sei die heute von den Experten erwartete Tagesrange. (19.01.2017/ac/a/m)





Stadtlohn (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) ist gestern morgen bei 11.585 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen, so die Experten von "day-trading-live.de".Es habe sich, wie in den beiden Handelstagen zuvor auch, zunächst Schwäche durchgesetzt, die allerdings nicht so ausgeprägt gewesen sei. Der DAX habe bis zum Mittag an die 11.528-Punkte-Marke zurückgesetzt. Hier sei die Stabilisierung und die folgende Erholung gelungen, die zwar nicht ausgeprägt gewesen sei, aber kontinuierlich verlaufen sei. Der Xetra-Schluss sei bei 11.599 Punkten markiert worden. Nachbörslich sei es zunächst in einer engen Box seitwärts gegangen bevor es kurz vor Handelsschluss dann noch eine dynamische Impulsbewegung an und über die 11.600 Punkte gegeben habe.Die Experten hätten in ihrem Setup auf der Oberseite erwartet, dass der DAX mit dem Überwinden der 11.605 Punkte bis in den Bereich der 11.619 Punkte laufen könnte. Diese Marke sei erreicht und um 3 Punkte überschritten worden. Die Rücksetzer habe sich mit dem Unterschreiten der 11.535 Punkte über dem nächsten Anlaufziel bei 11.522 Punkten stabilisieren können. Diese Marke sei um 6 Punkte verfehlt worden. Damit habe das Setup gestern nicht richtig gegriffen.TH: 11.622 (Vortag 11.580)/ TT: 11.528 (Vortag: 11.425)/ Xetra-Schluss: 11.599 (Vortag: 11.540)/ Range: 106 Punkte (Vortag: 155 Punkte)Der DAX sei heute morgen bei 11.624 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Er sei damit 3 Punkte über dem TS von gestern Abend und 39 Punkte über der ersten vorbörslichen Notierung gestern morgen gestartet.