Ausblick: Der Aufwärtstrend sei im DAX noch klar intakt, allerdings zeige der Index unter dem 10er EMA Schwäche.



Die Short-Szenarien: Der DAX könne nicht nachhaltig über den10er EMA ansteigen und nehme in der Folge wieder Kurs auf den 50er EMA bei 15.378 Punkten. Gehe es tiefer, würde ein weiteres Schwächesignal generiert und die untere Begrenzung des steigenden Trendkanals angelaufen werden. Zu beachten sei dabei auch die Lage im Monatschart direkt am oberen Fibonacci-Fächer. Pralle der DAX hier nach unten ab, könnte es zu einem langfristigen Rücklauf kommen. Die aktuelle Kursschwäche könnte das erste Signal dazu sein.



Die Long-Szenarien: Der DAX könne den 10er EMA erobern und direkt weiter ansteigen und Kurs auf das Verlaufshoch bei 15.675 Punkten nehmen. Gehe es höher, könnte der DAX das Allzeithoch bei 15.802 Punkten anlaufen. Darüber würde dann die runde Marke von 16.000 Punkten die nächste Zielmarke sein. (29.06.2021/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX befindet sich in einem langfristigen Aufwärtstrend und verläuft dabei seit Monaten in einem steigenden Trendkanal, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Mit dem Verlaufshoch bei 15.501 Punkten vom 19. April sei der DAX erneut an der oberen Trendkanalbegrenzung nach unten abgeprallt und habe eine Abwärtskorrektur im übergeordneten Aufwärtstrend bis zum 50er EMA durchgeführt, der als massive Unterstützungszone diene. In der Folge habe der Index weiter zulegen und ein neues Allzeithoch bei 15.802 Punkten markieren können. Aber weit entfernt von der oberen Trendkanalbegrenzung sei es dann bereits wieder abwärts gegangen. Aktuell pendle der DAX um den 10er EMA und sei am Vortag mit einer bearishen Tageskerze aus dem Handel gegangen.