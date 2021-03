Ausblick: Der DAX befinde sich klar im Aufwärtstrend, sei nach dem vorherigen langen Hochlauf aber überkauft.



Die Long-Szenarien: Solange sich der DAX über dem 10er EMA halten könne, sei von weiter steigenden Kursen auszugehen. Das nächste Anlaufziel wäre bei einem weiteren Hochlauf die Marke von 14.804 Punkten direkt an der oberen Trendkanalbegrenzung. Könnten die Bullen aus dem Trendkanal nach oben ausbrechen, wäre mittelfristig die Marke von 15.000 Punkten die nächste Zielmarke.



Die Short-Szenarien: Der DAX sei nach dem langen Hochlauf bereits deutlich überkauft, zudem befinde sich der US-Index S&P 500 weiter auf dem Rückzug und könnte damit den DAX wieder unter Druck setzen. Sacke der DAX nachhaltig unter den 10er EMA ab, wäre mit einem weiteren Rückkauf bis zum 50er EMA bei 14.120 Punkten zu rechnen. Hier verlaufe auch die alte langfristige Widerstandslinie im Monatschart, die nun zur Unterstützung geworden sei. (25.03.2021/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX ist seit dem Verlaufshoch der aktuellen Aufwärtsbewegung und Allzeithoch bei 14.804 Punkten wieder zurückgekommen und direkt an der oberen Begrenzung des steigenden Trendkanals nach unten abgeprallt, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Der Aufwärtstrend sei übergeordnet weiterhin intakt. Seit Tagen bewege sich der DAX nun aber am 10er EMA bei 14.567 Punkten seitwärts, könne diesen bisher aber verteidigen. Am Vortag sei der DAX bei 14.610 Punkten aus dem Handel gegangen. Im Monatschart sei mit dem Durchbruch über die langjährige Widerstandslinie bei 14.100 Punkten aber ein bullishes langfristiges Signal entstanden.