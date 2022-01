Ausblick: Der DAX zeige unterhalb des 10er EMA Schwäche und könnte vor weiteren Kursabgaben stehen.



Die Short-Szenarien: Der DAX schaffe es nicht den 10er EMA nachhaltig zu überwinden und pralle hier wieder nach unten ab. In der Folge wäre zunächst mit einem Rücklauf zum200er EMA im Tageschart bei 15.370 Punkten zu rechnen. Kurz darunter befinde sich bei 15.230 Punkten die steigende Unterstützungslinie, wo der DAX in der Vergangenheit immer wieder nach oben abgeprallt sei. Würden die Bären hier allerdings nach unten durchbrechen, wäre ein weiterer Kursrückgang bis zum Verlaufstief bei 14.952 Punkten wahrscheinlich.



Die Long-Szenarien: Der DAX könne die Aufwärtsdynamik vom Vortag fortsetzen und den 10er EMA nachhaltig überwinden. Damit würde ein erstes Stärkesignal nach dem Kursrutsch generiert werden. In der Folge wäre dann mit einem weiteren Hochlauf bis zum 50er EMA bei 15.710 Punkten zu rechnen. Erst mit einem Anstieg über den 50er EMA würde sich die Lage für den DAX wieder nachhaltig aufhellen und ein Kursanstieg bis zur Marke von 16.000 Punkten wahrscheinlich werden. (28.01.2022/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX befindet sich weiterhin in einem übergeordneten Abwärtstrend, aber aktuell in einer Aufwärtskorrektur als Reaktion auf den starken Kursrutsch vom Montag, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Dabei stehe aktuell der 10er EMA im Tageschart bei aktuell 15.557 Punkten als Signalgeber im Fokus. Solange der DAX den 10er EMA nicht nachhaltig überbieten könne, sei die aktuelle Aufwärtsbewegung weiterhin als Aufwärtskorrektur mit in der Folge wohl weiter fallenden Kursen einzustufen. Am Vortag habe der DAX im Tageshoch direkt bis zum 10er EMA ansteigen können und sei dann wieder nach unten abgeprallt, um bei 15.524 Punkten aus dem Handel zu gehen. Vorbörslich zeige sich der Index am Freitagmorgen erneut tiefer bei 15.450 Punkten.