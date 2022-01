Damit wackele auch der 10er EMA, der aktuell bei 15.955 Punkten verlaufe.



Die Short-Szenarien: Der DAX bewege sich in dünner Luft direkt am oberen Fibonacci-Fächer im Monatschart und könnte hier nachhaltig nach unten abprallen und eine längere Abwärtsbewegung starten. Dabei wäre ein Kursrutsch unter den 10er EMA ein erstes Schwächesignal, ein Kursrutsch unter den 50er EMA würde die Lage für den DAX aber deutlich eintrüben. In diesem Fall wäre mit einem Kursrückgang zur unteren steigenden Unterstützungslinie im Bereich von 15.200 Punkten zu rechnen.



Die Long-Szenarien: Der DAX könne sich über dem 10er EMA halten und damit weitere Stärke demonstrieren. In der Folge wäre dann mit einem Hochlauf zum Widerstand bei 16.100 Punkten zu rechnen. Darüber wäre ein Hochlauf bis zum oberen Fibonacci-Fächer im Monatschart im Bereich von 16.300 Punkten möglich. (14.01.2022/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) ist seit dem Verlaufshoch bei 16.285 Punkten wieder deutlich zurückgekommen und hat dabei den 10er EMA im Tageschart nach unten durchbrochen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Damit sei ein Schwächesignal generiert worden und in der Folge sei der DAX weiter bis zum 50er EMA abgerutscht und habe ein Verlaufstief bei 15.724 Punkten erreicht. Der 50er EMA sei oft die Anlaufmarke bei einer Korrektur in der Extension. Der 50er EMA habe von den Bären aber nicht durchbrochen werden können. Der DAX sei hier wieder nach oben abgeprallt und habe im weiteren Kursverlauf auch den 10er EMA zurückerobern und damit ein kurzfristiges Stärkesignal generieren können. Im regulären Börsenhandel sei der DAX bei 16.031 Punkten aus dem Handel gegangen. Vorbörslich zeige sich der DAX am heutigen Freitag aber wieder deutlich tiefer bei 15.920 Punkten.