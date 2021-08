Solange der DAX über dem wichtigen 10er EMA notiere, sei kurzfristig eher mit weiter steigenden Kursen zu rechnen. Unter dem 10er EMA würde sich die Lage wieder eintrüben.



Die Short-Szenarien: Der DAX bestätige die bearishe Tageskerze vom Vortag und rutsche wieder unter den 10er EMA im Tageschart. Damit würde direkt ein neues Schwächesignal generiert und ein Kursrückgang zum 50er EMA wahrscheinlich werden. Der 50er EMA bei aktuell 15.647 Punkten habe in der Vergangenheit oft eine solide Unterstützung geboten. Komme es hier zu einem Durchbruch im DAX unter den 50er EMA, wäre mit einem weiteren Kursrückgang zur Unterstützung bei 15.300 Punkten und zur runden Marke von 15.000 Punkten zu rechnen.



Die Long-Szenarien: Der DAX könne sich weiterhin über dem 10er EMA halten und damit Stärke zeigen. Gelinge dem Index ein Anstieg über das Hoch bei 15.930 Punkten, wäre mit einem weiteren Hochlauf bis 16.000 Punkte zu rechnen. Gehe es weiter höher, wäre das Allzeithoch bei 16.030 Punkten wohl die nächste Zielmarke. (24.08.2021/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX konnte am Vortag direkt mit einem Gap-Up in den Handel starten und bei 15.930 Punkten eröffnen und damit den wichtigen 10er EMA im Tageschart bei 15.838 Punkten überspringen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Damit sei aber auch direkt das Tageshoch erreicht worden, denn in der Folge sei es wieder abwärts gegangen. Allerdings habe der DAX den 10er EMA im weiteren Tageshandel verteidigen und bei 15.852 Punkten aus dem Handel gehen können. Es habe sich aber eine schwarze bearishe Tageskerze gebildet, die bereits auf weiter fallende Kurse hindeuten könnte. Zumal sich der Index mit Blick auf den Monatschart weiterhin am oberen Fibonacci-Fächer und damit in dünner Luft befinde.