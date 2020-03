Ausblick: Die extremen Kursschwankungen würden sogar noch bei Erholungsbewegungen zunehmen. Auch beim Dow Jones habe es gestern eine Rekord-Erholung gegeben. Sollte die Aufwärtsdynamik im DAX heute anhalten, dürfte der Index die 10.000 Punkte-Marke touchieren.



Die Long-Szenarien: Ein weiteres Aufwärtsgap könnte der DAX heute auf das Parkett zaubern. Nach dieser Kurslücke wäre ein direkter Anstieg bis 10.000 Punkte möglich. Würden dann die Gewinnmitnahmen ausbleiben, müsste man mit einem Durchmarsch bis 10.280 Punkte rechnen. Auf diesem Kursniveau dürfte dann allerdings die Gewinnmitnahmen überwiegen.



Die Short-Szenarien: Den Bären sei bereits letzte Woche etwas die Luft ausgegangen. Um nun neue Optionen zu erhalten, müsste der Index bei 10.000 Punkten bzw. bei rund 10.300 Punkten ein bärisches Muster ausbilden. Sollte das klappen, wäre ein nochmaliger Rückgang bis zur 8.000 Punkte-Marke denkbar. (25.03.2020/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Nachdem sich in der vergangenen Woche beim DAX ein kleines Doppeltief bei 8.260 Punkten ausbildete und dieses Tief in dieser Woche nicht mehr unterschritten wurde, kam es gestern zu einer imposanten Rally-Bewegung, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.An nur einem Tag habe der Index fast 1.000 Punkte bzw. knapp 11% zulegen können. Diese Erholungsbewegung sei von Short-Eindeckungen getrieben gewesen. Der Index habe gestern nahezu exakt an der 9.700 Punkte-Marke geschlossen. Die aktuelle Wochenhandelsspanne liege somit bereits bei 1.200 Punkten und dürfte noch weiter ansteigen, denn möglicherweise erreiche der Deutsche Aktienindex heute noch die runde 10.000 Punkte-Marke.