DATAGROUP (ISIN: DE000A0JC8S7, WKN: A0JC8S, Ticker-Symbol: D6H) ist eines der führenden deutschen IT-Service-Unternehmen. Über 1.400 Mitarbeiter an 16 Standorten in Deutschland konzipieren, implementieren und betreiben IT-Infrastrukturen und Business Applikationen wie z.B. SAP. Mit ihrem Produkt CORBOX ist DATAGROUP ein Full Service Provider und betreut für mittelständische und große Unternehmen sowie öffentliche Auftraggeber über 330.000 IT-Arbeitsplätze weltweit. Kurz gesagt: We manage IT. Das Unternehmen wächst organisch und durch Zukäufe. Die Akquisitionsstrategie zeichnet sich vor allem durch eine optimale Eingliederung der neuen Unternehmen aus. Durch ihre "buy and turn around-" bzw. "buy and build"- Strategie nimmt DATAGROUP aktiv am Konsolidierungsprozess des IT-Service-Marktes teil. (18.10.2018/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - DATAGROUP: Schaber hat ambitionierte Pläne - AktienanalyseAuf Kapitalmarktkonferenzen gehört DATAGROUP (ISIN: DE000A0JC8S7, WKN: A0JC8S, Ticker-Symbol: D6H)-Chef Max H.-H. Schaber zu den gefragtesten Gesprächspartnern, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Kein Wunder: Kaum ein anderer Manager sei derart begeistert vom eigenen Unternehmen. DATAGROUP trete als IT-Dienstleister auf, der sich um Betrieb und Weiterentwicklung von IT-Infrastrukturen von Unternehmen kümmere. Übernahmen seien einer der Hauptwachstumstreiber des Unternehmens: Seit dem Börsengang im Jahr 2006 habe DATAGROUP bereits rund 20 Gesellschaften zugekauft. Dabei würden die Schwaben großen Wert auf die Eingliederung der zugekauften Gesellschaften legen. Daneben könne sich auch das organische Wachstum sehen lassen.Erst Ende September habe DATAGROUP die Prognosen angehoben. Der Umsatz solle im laufenden Geschäftsjahr 2017/18 nun mehr als 269 Mio. Euro erreichen. Zuvor habe Schaber 265 Mio. Euro in Aussicht gestellt. Beim Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) stünden nun mehr als 34 Mio. Euro auf dem Plan. Davor habe die Prognose bei 30 Mio. Euro gelegen.Anfang Oktober habe DATAGROUP die Ausschreibung für den SAP-Basisbetrieb und die SAP-Basisberatung eines führenden deutschen Automobilbauers gewonnen. Der Auftrag mit einem Volumen im mittleren einstelligen Millionen-Euro-Bereich habe eine Laufzeit von drei Jahren mit der Option einer zweijährigen Verlängerung. Nicht zuletzt dank solcher Großaufträge habe Schaber ehrgeizige Pläne: "Wir sind zuversichtlich, im Geschäftsjahr 2020/21 bis zu 500 Mio. Euro Umsatz erzielen zu können."Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link