DATAGROUP (ISIN: DE000A0JC8S7, WKN: A0JC8S, Ticker-Symbol: D6H) ist eines der führenden deutschen IT-Service-Unternehmen. Über 1.400 Mitarbeiter an 16 Standorten in Deutschland konzipieren, implementieren und betreiben IT-Infrastrukturen und Business Applikationen wie z.B. SAP. Mit ihrem Produkt CORBOX ist DATAGROUP ein Full Service Provider und betreut für mittelständische und große Unternehmen sowie öffentliche Auftraggeber über 330.000 IT-Arbeitsplätze weltweit. Kurz gesagt: We manage IT. Das Unternehmen wächst organisch und durch Zukäufe. Die Akquisitionsstrategie zeichnet sich vor allem durch eine optimale Eingliederung der neuen Unternehmen aus. Durch ihre "buy and turn around-" bzw. "buy and build"- Strategie nimmt DATAGROUP aktiv am Konsolidierungsprozess des IT-Service-Marktes teil. (10.03.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - DATAGROUP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die DATAGROUP-Aktie (ISIN: DE000A0JC8S7, WKN: A0JC8S, Ticker-Symbol: D6H) unter die Lupe.Das Coronavirus mache vor kaum einer Aktie Halt. Auch die Papiere von top-aufgestellten Cloud-Unternehmen seien von der Corona-Korrektur nicht verschont geblieben und würden zweistellige Kursverluste verzeichnen. So auch der Stuttgarter Cloud-Anbieter DATAGROUP, dessen Aktie seit ihrem Rekordhoch im Februar bereits über 28 Prozent eingebüßt habe.Den Kern des Portfolios von DATAGROUP bilde Corbox, eine modulare Komplettlösung für IT-Outsourcing. Die Kunden würden von Application- und SAP-Services über Hotline-Dienste bis hin zum Rechenzentrumsbetrieb wählen, alles was sie für die Weiterentwicklung, Optimierung und Wartung ihrer IT brauchen würden.Daneben biete DATAGROUP diverse Dienstleistungen im Bereich der IT-Transformation sowie ergänzend zu Corbox die sogenannten IT Solutions Services (wie etwa Consulting, Schulungen oder Mobile & App-Lösungen).Die DATAGROUP-Aktie sei im Laufe der Coronakrise unter ihren Stoppkurs gerutscht und sei vom von "Aktionär" verkauft worden. Angesichts der Tatsache, dass der Cloud-Anbieter 2020 sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn zweistellig wachsen solle, sei die Aktie mit einem 20er EV/Sales-Verhältnis von 1,4 sehr attraktiv bewertet.Anleger halten sich für den Wiedereinstieg bereit, so Emil Jusifov von "Der Aktionär". (Analyse vom 10.03.2020)