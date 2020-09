Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Die CytoTools AG (ISIN: DE000A0KFRJ1, WKN: A0KFRJ, Ticker-Symbol: T5O) ist ein deutsches Biotechunternehmen, das Ergebnisse aus der zellbiologischen Grundlagenforschung zu Zellwachstum und programmiertem Zelltod in neuartige Therapieformen zur ursächlichen Krankheitsbehandlung und Heilung umsetzt. CytoTools vielseitige Produktpipeline beinhaltet selbstentwickelte chemische Verbindungen und Biopharmazeutika, die das Potenzial haben, neue Behandlungsmöglichkeiten in der Dermatologie, Kardiologie und Angiologie, Urologie und Onkologie zu bieten. CytoTools ist als Technologieholding und Beteiligungsunternehmen strukturiert und hält als solches Beteiligungen an den Tochterfirmen DermaTools Biotech GmbH (61%) und CytoPharma GmbH (50%).



Münster (www.aktiencheck.de) - CytoTools-Aktienanalyse von Analyst Holger Steffen von SMC Research:Holger Steffen, Analyst von SMC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die CytoTools-Aktie (ISIN: DE000A0KFRJ1, WKN: A0KFRJ, Ticker-Symbol: T5O) weiterhin spekulativ zu kaufen.Im September sei in Indien die Vermarktung des CytoTools-Kernprodukts DermaPro (unter dem Namen Woxheal) gestartet. Nach jahrelangen Vorarbeiten stelle das für das Unternehmen einen wichtigen Meilenstein dar. Die Gesellschaft erhalte nun fortlaufend einen Teil der Erlöse, die der Partner Centaur mit dem Produktverkauf erziele. Das Potenzial sei hoch, denn die Patientenzahl in der Indikation Diabetisches Fußsyndrom liege im Millionenbereich. Bislang könne die Krankheit nur schwer therapiert werden, aber die Medikation von CytoTools habe in klinischen Tests eine sehr gute Wirksamkeit erzielt.Diese habe im letzten Jahr auch durch eine Dosisfindungsstudie in Europa belegt werden können. Beim zentralen Parameter, einem kompletten Wundverschluss, habe DermaPro doppelt so gut abgeschnitten wie die Standardtherapie, ein feuchter Wundverband der neusten Generation mit einem Hydrogel. Das ebne den Weg für die dritte klinische Testphase, die nach dem erfolgreichen Abschluss einer Kapitalmaßnahme im August nun in Kürze in der Indikation Diabetisches Fußsyndrom starten werde. Diese werde etwa zwei Jahre dauern und würde im Erfolgsfall auch den Weg für eine Zulassung in Europa ebnen.Neben den Fortschritten beim Kernprodukt biete sich für CytoTools aktuell möglicherweise eine einmalige Chance. Der patentierte Wirkstoff dieses Produkts, die Dichlorsäure (DPOCL), könnte gemischt mit einer Inhalationslösung zur Behandlung von Covid-19 nutzbar sein. Dafür würden handelsübliche Inhalationsgeräte ausreichen. Die bereits bestätigte viruzide Wirkung von DPOCL (bei anderen Viren) und die sehr gute Verträglichkeit würden dafür eine aussichtsreiche Basis bieten. Das Unternehmen habe zusammen mit der Universitätsarbeitsgruppe Virologie des Uniklinikums Frankfurt, eine Testserie gestartet, deren Ergebnisse schon in wenigen Wochen vorliegen sollten. Würden diese positiv ausfallen, strebe CytoTools eine schnelle Auslizenzierung an.Das Modell des Analysten stütze sich damit weiterhin im Wesentlichen auf das Potenzial von DermaPro/Woxheal. Mit dem Vermarktungsstart in Indien und den positiven Ergebnissen der europäischen Dosisfindungsstudie sehe Steffen seine grundsätzlich positive Einschätzung des Produkts bestätigt. Aus der Aktualisierung der Modellparameter resultiere ein Anstieg des Kursziels von zuletzt 28,40 auf 38,80 Euro. An der Börse sei das Potenzial in jüngster Zeit stärker honoriert worden, damit sei aus Sicht des Analysten die Neubewertung der Aktie aber erst angelaufen.Holger Steffen, Analyst von SMC Research, vergibt der CytoTools-Aktie weiterhin das Urteil "speculative buy".Die spekulative Komponente resultiere einerseits daraus, dass der Markterfolg des Kernprodukts angesichts des frühen Stadiums der Vermarktung und der noch fehlenden Zulassung in wichtigen Märkten derzeit nur schwer kalkulierbar sei, ebenso wie mögliche Einnahmen aus dem Einsatz von DPOCL gegen Covid-19. Andererseits basiere das Modell des Analysten auf Kontinuität auf der Managementebene. Da ein Großaktionär, die Deutsche Balaton Gruppe (die über zwei Töchter ca. 25 Prozent der Aktien halte) auf der im Oktober anstehenden Hauptversammlung einen Austausch von vier der sechs Aufsichtsräte anstrebe, sei diese zumindest aktuell mit einem Fragezeichen versehen. (Analyse vom 24.09.2020)