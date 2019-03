Xetra-Aktienkurs CytoTools-Aktie:

Kurzprofil CytoTools AG:



Die CytoTools AG (ISIN: DE000A0KFRJ1, WKN: A0KFRJ, Ticker-Symbol: T5O) ist ein deutsches Biotechunternehmen, das Ergebnisse aus der zellbiologischen Grundlagenforschung zu Zellwachstum und programmiertem Zelltod in neuartige Therapieformen zur ursächlichen Krankheitsbehandlung und Heilung umsetzt. CytoTools vielseitige Produktpipeline beinhaltet selbstentwickelte chemische Verbindungen und Biopharmazeutika, die das Potenzial haben, neue Behandlungsmöglichkeiten in der Dermatologie, Kardiologie und Angiologie, Urologie und Onkologie zu bieten. CytoTools ist als Technologieholding und Beteiligungsunternehmen strukturiert und hält als solches Beteiligungen an den Tochterfirmen DermaTools Biotech GmbH (61%) und CytoPharma GmbH (50%). (25.03.2019/ac/a/nw)



Krefeld (www.aktiencheck.de) - CytoTools-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der die CytoTools-Aktie (ISIN: DE000A0KFRJ1, WKN: A0KFRJ, Ticker-Symbol: T5O) unter die Lupe.Mit einer Phase-III-Studie für das Arzneimittel DermaPro, mit dem u.a. das weit verbreitete diabetische Fußsyndrom behandelt werden könne, sei CytoTools im Jahr 2015 in Europa gescheitert. Im Nachgang sei eine Produktionsfehler in der Wirkstoffherstellung als Ursache identifiziert worden, der zu einer viel zu niedrigeren Konzentration geführt habe. Inzwischen habe das Unternehmen den Prozess wieder aufgenommen und eine europäische Dosisfindungsstudie (zweite klinische Phase) für DermaPro gestartet. Zuletzt seien erste Zwischenergebnisse veröffentlicht worden. Denen zufolge seien die Resultate nach der Behandlung der Hälfte der vorgesehenen 200 Patienten bereits signifikant. Das sei ein gutes Zeichen und sorge dafür, dass die Studie wie geplant zu Ende geführt werde. Vorläufige Ergebnisse dürften im Sommer vorliegen.Auch in Indien habe das Unternehmen für das Arzneimittel eine Studie der dritten klinischen Testphase durchgeführt, die sehr gute Ergebnisse gebracht habe und schon 2017 zur Zulassung geführt habe. Für den Vermarktungsstart warte der indische Partner Centaur aber auf die Freigabe der aufgebauten Produktionsanlagen. Der Abschuss des Prozesses habe sich verzögert, könnte aber in Kürze endlich anstehen. Das wäre der entscheidende Mosaikstein, um die Aktie, die auf den jüngsten Newsflow sehr positiv reagiert habe, nachhaltig in eine zweistellige Kursregion zu hieven.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze CytoTools-Aktie: