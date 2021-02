Börsenplätze CureVac-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs CureVac-Aktie:

83,19 EUR +12,91% (01.02.2021, 12:31)



NASDAQ-Aktienkurs CureVac-Aktie:

89,29 USD +5,63% (29.01.2021, 22:00)



ISIN CureVac-Aktie:

NL0015436031



WKN CureVac-Aktie:

A2P71U



Ticker-Symbol CureVac-Aktie:

5CV



NASDAQ-Symbol CureVac-Aktie:

CVAC



Kurzprofil CureVac B.V.:



CureVac (ISIN: NL0015436031, WKN: A2P71U, Ticker-Symbol: 5CV, NASDAQ-Symbol: CVAC) ist ein globales biopharmazeutisches Unternehmen auf dem Gebiet der mRNA-Technologie (Boten-RNA, von engl. messenger RNA). Mit seiner Expertise arbeitet CureVac daran, dieses vielseitige Molekül für den medizinischen Einsatz zu entwickeln und zu optimieren. Das Prinzip der proprietären CureVac-Technologie basiert auf der Nutzung von mRNA als Informationsträger, um den menschlichen Körper zur Produktion der entsprechend kodierten Proteine anzuleiten, mit welchen eine Vielzahl von Erkrankungen bekämpft werden können. Das Unternehmen setzt seine Technologien zur Entwicklung von prophylaktischen Impfstoffen, Krebstherapien, Antikörpertherapien und zur Behandlung mit Proteintherapien ein. CureVac hat seinen Hauptsitz in Tübingen und verfügt über weitere Standorte in Frankfurt und Boston, USA. (01.02.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - CureVac-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotech-Unternehmens CureVac B.V. (ISIN: NL0015436031, WKN: A2P71U, Ticker-Symbol: 5CV, NASDAQ-Symbol: CVAC) unter die Lupe.Bayer wolle in die Produktion eines Corona-Impfstoffs einsteigen. Das Präparat, das von CureVac derzeit noch entwickelt werde, soll auch vom Leverkusener Konzern hergestellt werden, wie beide Unternehmen am Montag in Berlin bekanntgegeben hätten. Das komme wenig überraschend.Bereits Anfang Januar hätten die Firmen eine Kooperation bekanntgegeben, die zunächst jedoch nur Zulassungsarbeiten und andere Unterstützungen des Großkonzerns für das kleine der Tübinger Biotechnologie-Unternehmen umgefasst habe. CureVac hoffe, dass das Präparat im Sommer auf den Markt kommen könne. Bis Jahresende seien dann bis zu 300 Mio. Dosen geplant, 2022 solle die Zahl deutlich steigen. Bayer selbst wolle ab Ende 2021 produzieren und kalkuliere mit 160 Mio. Dosen im ersten Herstellungsjahr, danach mit mehr.CureVac-Chef Franz-Werner Haas habe gesagt: "Zum Ende des Jahres werden wir mehrere hundert Millionen Dosen zur Verfügung haben." Für das Jahr 2022 seien bisher 600 Mio. Dosen geplant gewesen. Durch Ausweitung des bestehenden Produktionsnetzwerkes könnten es nun mindestens 1 Mrd. werden.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link