NASDAQ-Aktienkurs CureVac-Aktie:

39,66 USD -4,16% (20.10.2021)



ISIN CureVac-Aktie:

NL0015436031



WKN CureVac-Aktie:

A2P71U



Ticker-Symbol CureVac-Aktie:

5CV



NASDAQ-Symbol CureVac-Aktie:

CVAC



Kurzprofil CureVac N.V.:



CureVac (ISIN: NL0015436031, WKN: A2P71U, Ticker-Symbol: 5CV, NASDAQ-Symbol: CVAC) ist ein globales biopharmazeutisches Unternehmen auf dem Gebiet der mRNA-Technologie (Boten-RNA, von engl. messenger RNA). Mit seiner Expertise arbeitet CureVac daran, dieses vielseitige Molekül für den medizinischen Einsatz zu entwickeln und zu optimieren. Das Prinzip der proprietären CureVac-Technologie basiert auf der Nutzung von mRNA als Informationsträger, um den menschlichen Körper zur Produktion der entsprechend kodierten Proteine anzuleiten, mit welchen eine Vielzahl von Erkrankungen bekämpft werden können. Das Unternehmen setzt seine Technologien zur Entwicklung von prophylaktischen Impfstoffen, Krebstherapien, Antikörpertherapien und zur Behandlung mit Proteintherapien ein. CureVac hat seinen Hauptsitz in Tübingen und verfügt über weitere Standorte in Frankfurt und Boston, USA. (21.10.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - CureVac: Ein einziger Reinfall - AktienanalyseDie schlechten Nachrichten bei CureVac (ISIN: NL0015436031, WKN: A2P71U, Ticker-Symbol: 5CV, NASDAQ-Symbol: CVAC) reißen nicht ab, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Die Biotechfirma nehme ihren Covid-Impfstoffkandidaten aus dem Zulassungsverfahren bei der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) zurück. Ende Juni habe CureVac bekannt gegeben, dass die Wirksamkeit des Impfstoffes nur bei 48 Prozent gegen eine Covid-19-Erkrankung über alle Altersgruppen hinweg liege - deutlich weniger als bei anderen Impfstoffen. Das Management sei zwar davon ausgegangen, dass es trotzdem zur Zulassung kommen würde. Neuen Erkenntnissen zufolge aber frühestens im zweiten Quartal 2022 - aus Sicht von CureVac zu spät.Als Folge der Rücknahme des Zulassungsantrags ende der bestehende Vorvertrag mit der Europäischen Kommission, in dem der Impfstoff für den akuten Pandemiebedarf vorgesehen gewesen sei. CureVac prüfe, inwieweit die Vertragsverpflichtungen auch auf die Impfstoffkandidaten der zweiten Generation, auf dessen Entwicklung sich CureVac mit seinem britischen Partner GlaxoSmithKline fortan konzentrieren wolle, übertragen werden könnten. Darüber hinaus sei die Kooperation mit dem Pharmakonzern Bayer zur Produktion des Covid-19-Impfstoffs von CureVac hinfällig, was allerdings wenig überrasche: "Es wird kein Produkt geben, also wird die Anlage auch nicht gebraucht", habe ein Sprecher des Bayer-Konzerns gesagt. Börsianer hätten die CureVac-Aktie erneut abgestraft. (Ausgabe 41/2021)Börsenplätze CureVac-Aktie:Tradegate-Aktienkurs CureVac-Aktie:34,21 EUR +0,66% (21.10.2021, 11:32)